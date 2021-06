FA no asistirá a plan piloto del gobierno en que se implementará el "pase verde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos vemos en la obligación de declinar la propuesta de concurrir a un evento de estas características en un lugar cerrado”, así contestó el Frente Amplio a la invitación que le hizo el gobierno a participar del primer espectáculo en que se implementará el “pase responsable”.

La cita tendrá lugar mañana sábado en la sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta del Sodre, donde se podrá apreciar la obra “Workshop Coreográfico 2021”, a cargo del Ballet Nacional dirigido por María Riccetto.



La prueba piloto del primer espectáculo que se realizará bajo esta modalidad en la pandemia está siendo organizada por el asesor presidencial Nicolás Martinelli. La función durará 40 minutos y el aforo será para 120 personas, se les realizará test de antígenos a los invitados y participantes previo al ingreso y, a su vez, deberán tener puesto el tapaboca “en todo momento”.

Martinelli dijo a El País que fueron invitados al espectáculo jerarcas de las carteras de Salud Pública, Turismo y Educación, incluido el ministro Pablo Da Silveira que confirmó su presencia. También se invitó a los integrantes de la comisión de Salud del Senado y Diputados.



Justamente los legisladores del Frente Amplio fueron los que rechazaron concurrir por entender que “no están dadas las garantías” para un evento de estas características, según una carta dirigida a Martinelli, a la que tuvo acceso El País.

El diputado Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo a El País que en su caso no asistirá porque “no hay un protocolo diseñado” para hacer este tipo de ensayo. “Se habló de hacerlo con gente vacunada primero y después ya no”, explicó. Gallo aseguró que en momentos donde “están más altos los niveles de contagio y circulación viral, no es una buena señal política asistir a un espectáculo”.



Por otro lado, opinó que el test de antígenos tiene alta sensibilidad para pacientes con síntomas y “muchos falsos negativos” cuando no se tiene síntomas”. “¿Quién te garantiza que el que está al lado tuyo, por más tapaboca que tenga, no sea positivo?”, preguntó.

Estos mismos motivos se expusieron en una nota remitida a Martinelli, a pesar de que los diputados no fueron invitados por él directamente, sino por la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez y la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín. “Agradecemos la invitación que se nos extiende de participar en el piloto de pase responsable, pero debemos considerar la grave situación epidemiológica en que nos encontramos”, señalaron los diputados Gallo, Lucía Etcheverry (MPP) y Cristina Lustemberg (PAR).

Argumentaron que el mes de mayo terminó con 1.660 fallecidos por COVID-19, representado así el 39 % del total de muertes desde que comenzó la pandemia. A eso agregaron que “hay un nivel altísimo de transmisibilidad del SARS-CoV-2, con la variante P1 en casi el 100% de los enfermos” y que el sistema de salud se encuentra “al límite”. En tanto, calificaron de “no adecuado” en este escenario un test antígeno o rápido.

“En otros países, el plan de reapertura progresiva de actividades incluye un ‘pase’ a lugares cerrados a personas que han cumplido 14 días después de las dos dosis de la vacuna”, indicaron. Y finalizaron diciendo que como legisladores “hay que ser cuidadosos con las señales que damos a la población, sobre la forma responsable en el actuar”.



Tanto Gallo como Etcheverry indicaron a El País que no recibieron una invitación oficial al evento, aunque desde un despacho de una legisladora de la coalición se les pidió datos como la cédula de identidad, sin especificar para qué.

Etcheverry dijo que la oposición “está muy preocupada por el sector de la cultura”, pero opinó que “cualquier medida que se tome debe ser con todas las condiciones para que no suponga un riesgo”. Por lo que argumentó que este no es el momento para hacer espectáculos “con y sin vacunados al mismo tiempo”.



En la misma línea, Lustemberg señaló que se enteró “por la prensa” del evento. “En esta coyuntura y más allá de nuestro compromiso con la cultura, agradecemos la invitación”. En ese marco, la legisladora indicó que faltó formalismo a la hora de comunicar el plan piloto de “pase responsable”.

Además, los senadores del FA que integran la Comisión de Salud, Daniel Olesker y Sandra Lazo, tampoco asistirán a la gala de mañana en el Sodre.



Consultado por El País sobre el rechazo de legisladores del Frente Amplio a asistir al plan piloto del “pase verde”, Martinelli contestó: “No voy a hacer ningún comentario, están en todo su derecho de no ir”.