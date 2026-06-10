Exjerarca de Artigas acusa de “corrupto” a Soravilla e intendente responde: “Lo cesamos por incompetente”

La Justicia falló en segunda instancia este martes en contra de que seis familias fueran desalojadas de terrenos públicos en la zona del aeropuerto del departamento de Artigas. El representante de las familias fue el abogado y exedil del Partido Nacional Marcelo Silva, quien arremetió directamente contra el actual intendente, Emiliano Soravilla: "Si sigue presentando estos desalojos voy a seguir representando a la gente gratis, porque es un placer ganarle a un gobierno corrupto como es este gobierno del Partido Nacional".

Según Silva, la Intendencia basó su demanda en que las familias estaban ocupando predios públicos, pero insinuó que se trataba de intereses personales. "Los ediles tendrían que empezar a investigar. Acá en Artigas las tierras se invaden constantemente, la diferencia es si sos amigo o no sos amigo del intendente", disparó en rueda de prensa.

"Cuando fui edil planteamos votar un fideicomiso para la compra de carteras de tierra porque la Intendencia debería dar soluciones a la gente y no intentar perjudicarla", agregó el abogado.

Soravilla le respondió Silva: "Lo cesamos por incompetente"

Ante las acusaciones recibidas por el exedil nacionalista Marcelo Silva; el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, respondió este miércoles que los vecinos "no iban a ser desalojados".

"No es que la intendencia se despertó con ganas de desalojar gente. Ellos están asentados en una faja al lado de la ruta y el titular del predio lindero lo denunció ante la intendencia. Naturalmente, se tramitó a través del departamento jurídico e iniciaron demanda de desocupación", explicó Soravilla en diálogo con El País.

En primera instancia, la Justicia falló a favor de las familias demandadas. "Ante una instancia desfavorable la Intendencia apela, ni siquiera se me consulta. Eso hizo el departamento jurídico", respondió el intendente.

Emiliano Soravilla en entrevista con El País. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el interín entre el primer y el segundo fallo, Soravilla puntualizó que se reunió la comisión de la Junta Departamental a fin de buscar una solución si la Justicia fallaba a favor de que los vecinos fueran desalojados. Según el intendente, se evaluó la posibilidad de "comprar terreno al vecino de al lado" para que los vecinos siguieran viviendo allí, algo que finalmente no fue necesario.

Sobre la acusación de Silva de que este es un "gobierno corrupto", Soravilla dijo que el abogado tiene "frustración política".

"Silva fue director de tránsito en la anterior administración y lo cesamos por incompetente, tiene dolor con el gobierno, somos corruptos porque no forma más parte y quedó en el ostracismo político", sentenció.