Cuál es la estrategia del Frente Amplio ahora que es oposición

Le tocó estar de los dos lados del mostrador. El Frente Amplio supo ser oposición primero, después estuvo 15 años en el gobierno y ahora debe volver a “cambiar el chip” para adaptarse al nuevo rol de defender las políticas aplicadas durante sus tres gobiernos.

Para algunos parlamentarios -que iniciaron sus tareas legislativas durante los gobiernos del Frente Amplio- estar en la oposición es una novedad. Otros, como José Mujica, Lucía Topolansky, Danilo Astori o Enrique Rubio, ya cumplieron ese rol en el pasado y saben muy bien de qué se trata. Mientras tanto, a varios les tocó asumir la banca por primera vez en un gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou y tendrán que adaptarse a esta nueva realidad.

En cualquier caso, lo que tiene en claro en el Frente Amplio es que no quieren hacer un papel similar al de blancos, colorados e independientes en los últimos 15 años. Tienen una visión crítica de cómo se usaron instrumentos parlamentarios como las investigadoras, las interpelaciones o llamados a sala de los ministros y llegan a decir que se “montaron circos”.



“En este gobierno la oposición no tenía una actitud de construir un mejor país. Asumió una posición destructiva y crítica. Hacían un uso abusivo de las interpelaciones y eso nosotros no lo compartimos”, señaló a El País el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera. Según dijo, en este nuevo escenario la coalición de izquierda asumirá un rol de “oposición responsable” y eso implica “defender los logros”.

Legisladores en la explanada del Parlamento. Foto: Carlos Tapia

Para el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, el Frente Amplio como oposición debe apoyar “todas las iniciativas que favorezcan a las grandes mayorías y que mejoren la calidad de vida de la población”. “Estamos llamados a defender las conquistas de nuestro pueblo, a impedir que rebajen los derechos y recorten beneficios a los que nunca tuvieron nada. Creo que tenemos que trabajar fuerte, muy vinculado al movimiento popular y a las organizaciones sociales, con el doble objetivo de defender las conquistas obtenidas, no solo con los gobiernos del Frente Amplio”, señaló Castillo.

De acuerdo a lo que dijo el objetivo es “construir las mayorías políticas y sociales capaces de impulsar un programa democrático y popular alternativo al de la coalición de derecha”. Sin dudas la idea no es nueva, ya que en diversas oportunidades se ha hablado del llamado “bloque social y político de los cambios” que nuclea tanto la pata política como la social, que se expresa en diversos movimientos entre los que se ubica al Pit-Cnt.



Castillo consideró que si se respetan los derechos y no se afectan libertades durante el gobierno de Lacalle Pou “tal vez” no se tenga que recurrir a mecanismos parlamentarios como lo son las interpelaciones o los llamados a sala. Sin embargo, aclaró que de emplearse este tipo de herramientas no se va a “jugar” con los debates “para la tribuna”.



“El Parlamento como expresión viva de las libertades, de la voluntad y representación del soberano, de la política y los partidos políticos está devaluado y eso nos incluye a todos. No hay que temer a confrontar ideas, a debatir con pasión por ellas, pero hay que ser creíbles, y defender las instituciones, no permitir que se resquebrajen, ni debiliten”, señaló Castillo.

Al igual que Carrera, Castillo tiene una visión crítica del rol que jugó la oposición cuando el Frente ocupó el gobierno: “No haremos lo que hizo la derecha montando verdaderos circos político mediáticos, en forma casi permanente”.



Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila opinó en diálogo con El País que el rol del Frente Amplio en este nuevo contexto de oposición “debe ser de defensa de los intereses populares, en función del programa con el que se presentó a la ciudadanía”. Eso en los hechos y desde su punto de vista supone: cuidar las conquistas logradas y evitar cualquier iniciativa que sea perjudicial “para las mayorías”.

A tres bandas.

“El cambio de chip”, del que hablan los diferentes referentes del Frente Amplio, ya se empezó a procesar internamente este viernes, cuando se reunieron los senadores y diputados que asumieron en esta nueva legislatura que se inició ayer.



Está claro que en este nuevo contexto político, la izquierda pasará a actuar “a tres bandas”, es decir defender lo actuado, proponer alternativas a los proyectos o reformas con los que no esté de acuerdo y se opondrá a las políticas que entienda como regresivas, dijo a El País el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo.

Los tres temas centrales para este año legislativo para la izquierda serán: la ley de urgente consideración, el Presupuesto del nuevo gobierno y las pautas de los Consejos de Salarios. De todos ellos, el primero de 457 artículos debe ser aprobado en menos de 60 días.



Las energías se concentrarán en esos temas, más allá de que se pueda solicitar el desarchivo de proyectos de ley que fueron impulsados en la legislatura pasada y pueden ser reflotados. La idea del Frente Amplio es una sola: atrincherarse en la defensa de las políticas aprobadas durante la era progresista. O como dijo ayer en la primera sesión de la Cámara de Representantes el diputado comunista Gerardo Núñez “se defenderán los logros a capa y espada”.

Castillo: “La ley de urgencia se podría llamar ley de apuro” La ley de urgente consideración, abreviada como LUC, llegará al Parlamento en las próximas semanas y el Frente Amplio se prepara para dar la discusión. El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que está trabajando en el análisis del proyecto, el cual dijo “podría llamarse ley de apuro”. “Tienen apuro por aprovechar el tiempo de vida de la coalición y utilizar ese mecanismo para mandar de una, todo el programa de gobierno que acordaron de un plumazo, evitando los debates, tal vez porque no pueden sostener algunos de sus contenidos”, opinó.



En ese marco, consideró que el contenido de algunos artículos se ubica “en las antípodas” del Frente Amplio y como ejemplo de eso mencionó “la intención de limitar el derecho de huelga”, algo que se niega por parte de la coalición. Para Castillo, “no hay forma” de mejorar esa redacción y “tienen que sacarla lisa y llanamente”.



Consideró que algo similar ocurre con las empresas públicas, como Ancap y Antel y la enseñanza. “Hay que denunciar los contenidos y su significado, al que nos oponemos sin duda”, enfatizó. En el mismo tono crítico, opinó que la coalición que gobernará es “de corte reaccionario” y tiene integrantes “de corte fascistoide”, sin nombrar directamente a Cabildo Abierto.



Consultado sobre la ley de urgente consideración, el secretario general del Partido Socialista y diputado Gonzalo Civila dijo a El País que “aún hay que conocer el proyecto definitivo”. “Del borrador difundido se desprende una orientación privatizadora, represiva y concentradora del poder y los recursos en grupos minoritarios y poderosos”, remarcó. Además, cuestionó la ley de urgencia por usar “un mecanismo exprés, que conspira contra el debate a fondo de un texto que va más allá de los límites de cualquier urgencia”.



Para el senador Charles Carrera (MPP), con la ley de urgente consideración “se quieren modificar un conjunto importante de leyes de forma antidemocrática, porque no se permite una decisión en el seno de la sociedad”.

El Frente Amplio en la oposición.

gonzalo civila | secretario general del partido socialista Cuidar conquistas “El rol del Frente en la oposición debe ser de defensa de los intereses populares, en función del programa con el que se presentó a la ciudadanía. Eso supone cuidar las conquistas democráticas logradas, proponer caminos que avancen en esa dirección y trabajar para evitar cualquier iniciativa que sea perjudicial para las mayorías nacionales”.

CHARLES CARRERA | SENADOR DEL MPP Defender logros “Tenemos que defender los logros de la sociedad en estos años y eso es la lucha política que nos proponemos por delante. Cuando fuimos oposición no hacíamos política con la seguridad pública. En este gobierno la oposición no tenía una actitud de construir un mejor país, solo vimos una actitud destructiva donde predominó la crítica”.

JUAN CASTILLO | SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA No montar circos “No vamos a jugar con los debates para la tribuna, no haremos lo que hizo la derecha en los gobiernos del Frente Amplio de montar verdaderos circos político-mediáticos, en forma casi permanente. No hay que temer a confrontar ideas, a debatir con pasión por ellas, pero hay que ser creíbles y defender las instituciones”.