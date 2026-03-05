En asamblea, Adeom volvió a rechazar el acuerdo alcanzado con Bergara en diciembre e irá otra vez ante el MTSS

En una asamblea este jueves, los afiliados de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) volvieron a rechazar el acuerdo al que había llegado su directiva con la Intendencia de Montevideo en diciembre del año pasado, dijeron fuentes sindicales a El País.

Ahora, el sindicato definió enviar la propuesta aprobada este jueves a la intendencia, donde piden un aumento mayor del salario y cambios en las presupuestaciones.

Además, solicitará una nueva reunión junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El acuerdo alcanzado en la Nochebuena pasada incluía un aumento del salario real del 1,5% para los funcionarios de la comuna a lo largo de todo el período.

También habían avances en materia de salud mental y se presupuestaban trabajadores que hoy en día no son funcionarios.

Y aunque la directiva del sindicato había quedado satisfecha con el preconvenio, cuando fue a confirmarlo a una asamblea en enero, los afiliados lo rechazaron.

En aquella instancia, la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, dijo que quedaban “a la merced de la voluntad de la administración”.

“Hoy, por primera vez, tuvimos la posibilidad de tener un aumento real de salario, trabajar en salud mental, asegurar las presupuestaciones”, escribió en una historia de WhatsApp. “Nuestra asamblea que es el órgano máximo le dijo: NO al aumento de salario, le dijo NO a la salud mental, le dijo NO a las presupuestaciones”, continuó.

Por su parte, el intendente Mario Bergara aclaró que ya no veía margen para negociar: entendía que había accedido a todo lo que podían acceder.

"La intendencia no tiene margen para moverse del punto al que se había llegado", dijo días atrás en rueda de prensa .

Bergara afirmó que en el comienzo de las negociaciones las posturas eran "bastante distantes" y que la contrapropuesta de Adeom era volver a ese mismo punto o incluso "más allá".

"Entendemos que volver a hacer un proceso de negociación arrancando de los mismos lugares, seguramente terminemos acordando algo muy parecido de lo que ya se preacordó", sostuvo Bergara.

Este jueves, la directiva de Adeom volvió a poner a votación el acuerdo alcanzado en diciembre y los afiliados volvieron a rechazarlo.

Los convenios colectivos se suelen firmar al inicio de cada administración departamental y sirven a ambas partes para tener las reglas claras y evitar conflictos. Sin embargo, no son algo obligatorio.