El SMU dice que "no forma parte" de sus "cometidos" hablar del caso Barrera y no acepta convocatoria a Diputados

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) declinó en las últimas horas una invitación que le había cursado el Parlamento, promovida por el Partido Nacional, a asistir a la comisión de Salud Pública de Diputados para que el gremio manifestara allí su opinión sobre el caso de Soledad Barrera, la pediatra de 41 años que murió como consecuencia de una mala praxis, circunstancia que derivó en la condena en la Justicia de la anestesista Inés Miralles. El caso es muy amplio y tiene importantes ribetes políticos que han alcanzado a la ministra Cristina Lustemberg, porque la jerarca decidió, meses atrás, rebajar la pena administrativa impuesta a la condenada de cinco a tres años de inhabilitación para el ejercicio médico.

"Es para nuestra institución siempre un honor y un privilegio ser citados por el Parlamento de la República, donde hemos concurrido en múltiples oportunidades, convocados o a nuestra solicitud, siempre vinculado a múltiples temas en relación con la salud", comienza la carta del SMU —firmada por su presidente, José Minarrieta y la secretaria Daniela Paciel—, para agregar enseguida: "Agradecemos, por tanto, la invitación, excusándonos de concurrir en esta oportunidad".

Los argumentos ofrecidos para rechazar la invitación en la breve misiva fueron dos. "Nos encontramos en pleno proceso de cambio de autoridades con un nuevo Comité Ejecutivo que asume su ejercicio a partir del jueves 1° de octubre", fue el primero. El segundo tiene que ver con lo que el gremio entiende como competencia para dar a conocer su postura en este asunto: "Entendemos que no forma parte de nuestros cometidos, en ningún caso, pronunciarnos acerca de los temas que se plantean en la convocatoria".

Esto último no fue compartido en absoluto por la bancada del Partido Nacional, en especial por el diputado Federico Casaretto, quien propició la invitación, en el entendido de que el SMU sí ha mostrado tener opinión sobre los más diversos temas en otras oportunidades, incluyendo casos de médicos condenados por mala praxis, como por ejemplo hicieron en 2017 cuando rechazaron una condena contra una doctora del Hospital de Bella Unión, caso en el que incluso solicitaron el exarcelamiento de la involucrada.

También se expresaron en 2022 por las "condiciones de trabajo" de los médicos del Hospital Vilardebó que llevaron a varias renuncias, como declaró el propio Minarrieta a La Diaria en julio de 2022. Pronunciamientos más recientes muestran al SMU incluso manifestándose por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, realizando jornadas solidarias en apoyo al pueblo de Venezuela o haciendo actividades de militancia en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"¿No forma parte de los cometidos del SMU opinar acerca de una colega socia del sindicato fallecida por mala praxis?", se preguntó el diputado Casaretto en un video grabado por su equipo. También cuestionó que el gremio no quisiera decir nada del hecho de que Miralles, la anestesista condenada por un homicidio culposo, sea "colega afiliada al SMU".

"¿No forma parte del cometido del SMU pronunciarse acerca de la renuncia de 11 grados 5 y grado 4 a la comisión de Salud Pública", se preguntó también, en referencia a la decisión que tomó la mayoría de los integrantes de ese ámbito al enterarse de la rebaja de la sanción contra Miralles, que ellos mismos habían determinado.

"Se han pronunciado sobre el aborto, sobre la marihuana, sobre la eutanasia, pero también sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Gaza, sobre Israel, sobre los desaparecidos, sobre la LUC —enumeró el diputado—, y muchas veces sobre colegas que fueron sancionados por mala praxis".

"¿A quién defiende el SMU? ¿Por qué no se pronuncia sobre este tema?", agregó el legislador, que adelantó que volverá a convocar al gremio.