El 43% de los alcaldes cree que cuenta con recursos insuficientes y que son nula o mínimamente escuchados

“Mientras el 43% de los alcaldes cree que cuentan con recursos insuficientes para cumplir sus funciones, solo el 16% de los intendentes comparte esa evaluación”. A esta conclusión llegó el Centro de Estudios Metropolitano (Cemet), que elaboró el Índice Municipal de Desarrollo Relativo, tras encuestar a 19 jefes de gobiernos departamentales y el 85% de los alcaldes del país.

Los resultados del think tank fundado por la economista Laura Raffo se presentaron este jueves ante la presencia de intendentes, jerarcas del gobierno y el expresidente Luis Lacalle Pou.

Uno de los hallazgos fue que 18 intendentes quieren profundizar en la descentralización —no se reveló cuál fue el que respondió lo contrario—, pero, al mismo tiempo, el 43,5% de los alcaldes se siente nula o mínimamente escuchado.

El índice miró el acceso a la red de agua potable, a la red de energía eléctrica, al saneamiento, a los servicios organizados de recolección de residuos y al internet.

Se encontró a través de la investigación que hay 23 municipios con más bajo desarrollo relativo, que están sobre todo en el noreste del país (en particular en Cerro Largo), en el litoral norte y en el sur metropolitano, dice el informe. Se destaca la “ausencia de oferta de educación media, bajos niveles de formación terciaria en la población adulta, mayores tasas de desempleo, restricciones en la conectividad vial directa y mayores distancias hacia centros de salud de mediana y alta complejidad”.

Raffo indicó en el evento que todos los jefes de gobiernos departamentales “opinaron que, para lograr que mejore el desarrollo, hay que hacer una asignación un poco distinta de los recursos” a los municipios. Esto porque “a veces no coincide lo que piden los alcaldes con lo que les da OPP y la intendencia”. También apuntó que a veces el “tire y afloje” hace que “no se puedan completar los servicios”, por lo que entiende positivo que se dé la discusión lejos de las elecciones.

Una de las preguntas que se les realizó a los alcaldes fue en qué medida creían que las competencias y responsabilidades del gobierno departamental fueron transferidas a los municipios. La mayor parte, el 68,7%, respondió que se hizo de manera parcial, mientras que el 20,9% contestó que ampliamente y un 10,4% mínimamente.

Por otra parte, a los intendentes se les consultó si desde la aparición de los municipios en 2010 hubo avances en materia de descentralización. Más de la mitad (52,6%) respondió que parcialmente, y solo una pequeña porción contestó que mínimamente (5,3%). Después hubo un 42,1% que dijo que avanzó ampliamente.