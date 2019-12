Director del Maciel busca respaldos en la interna del FA para su candidatura a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Villar, director del hospital Maciel, confirmó ayer que será candidato a la Intendencia de Montevideo luego de que un grupo de dirigentes frenteamplistas entregó más de 2.729 firmas para que se postule a la elección.

Además de reunirse con una delegación que encabezó el exsubsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano, Villar tuvo contactos con varios sectores en búsqueda de apoyo. El candidato fue impulsado por el expresidente José Mujica y cuenta con el aval del senador electo por Fuerza Renovadora, Mario Bergara.



Villar fue recibido ayer por una delegación del Ejecutivo del Partido Comunista. Consultado sobre la reunión, Juan Castillo dijo a El País que el médico consideró un “desafío importante” ser candidato y su sector comunicó que recién a mediados de enero tomará resolución.

El director del Maciel aseguró anoche a canal 4 que la oferta que le hicieron para ser candidato “es un halago, pero no está definido”. Además, ayer hubo un encuentro entre el exministro Enrique Pintado (Fuerza Renovadora), el diputado Alejandro Sánchez (MPP) y el exsecretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo para hablar de la candidatura de Villar, entre otros temas.



La reunión tuvo lugar en un bar de Ciudad Vieja, según supo El País. Consultado sobre la candidatura de Villar, Sánchez indicó a El País que en su opinión personal “parece ser un buen candidato” y valoró su gestión en el Maciel, pero aseguró que “no hay definición” de su sector.

El médico no será candidato de ningún sector en particular, pero tendrá los respaldos que le permitan actuar con autonomía. La iniciativa de apoyar al director del Maciel e hijo del primer candidato a intendente por el Frente Amplio en 1971 (Hugo Villar) se tomó bajo los criterios de renovación.



El nombre del neurocirujano tomó más fuerza cuando Daniel Martínez comunicó su decisión de no presentarse como candidato. Los otros dos en carrera son la senadora electa Carolina Cosse y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien cuenta con el respaldo de Danilo Astori. A último momento se podría sumar como candidato el director de OPP Álvaro García (Progresistas), dijeron fuentes de la coalición de izquierda a El País.



"Daño terrible".

En el Partido Socialista (PS) hay diferencias internas por cómo se procesó la decisión de que Martínez no sea candidato.



El secretario general Gonzalo Civila dijo a El País que “no hubo una decisión de bajar la candidatura” y negó la existencia de un veto hacia Martínez en la interna del sector.



Civila descartó que todo se trate de un enfrentamiento entre ortodoxos y renovadores. ¿Por qué se entendió que Martínez no era el mejor candidato? La respuesta de Civila apunta a que hace apenas un mes fue el candidato común de todo el FA y en este momento no estaban dadas las condiciones para que lo fuera. En las últimas horas renunciaron al Comité Central del Partido Socialista la exministra del Interior y senadora Daisy Tourné y el exintendente de Paysandú Julio “Nino” Pintos, según consignó El Observador.



En la nota de renuncia de Tourné, a la que accedió El País, se explica que “por razones personales y también políticas” no puede seguir ejerciendo sus tareas en el Comité Central. Se quejó de no haber sido convocada por el PS en las actividades de campaña y agregó que “los dimes y diretes acerca de la candidatura de Martínez dan cuenta de un daño terrible” para el sector.

En su carta de renuncia al Comité Central, Pintos señala que deja su responsabilidad por razones “personales y políticas” y a raíz de “los últimos hechos frente a la posibilidad de la candidatura de Daniel”. A su vez, Pintos aclara que seguirá militando dentro del sector en Paysandú.