Cristina Zubillaga será la nueva directora ejecutiva de Agesic, tras renuncia de Daniel Mordecki

La ingeniera en Computación Cristina Zubillaga será la nueva directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y asumirá el cargo luego de Semana de Turismo, informó Búsqueda y confirmaron a El País fuentes políticas. Zubillaga sucederá a Daniel Mordecki, que renunció a la agencia en diciembre de 2025, y presentó una denuncia en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio contra Diego Pastorín, director general de Presidencia de la República.

Mordecki, cuando anunció su renuncia, dijo que lo hacía por diferencias con Pastorín. Luego presentó una carta ante el Frente Amplio en la que denunció la situación. Recordó que Pastorín "oficiaba de nexo político entre Agesic y la Presidencia" y además "integraba además el Directorio Honorario de la Agencia".

"Desde el inicio el relacionamiento con el Sr. Pastorín incluyó prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética, algo que se mantuvo sin disrupciones durante todo el período, dirigidos hacia el equipo de dirección de la agencia y hacia mí", añadió.

Trayectoria

Zubillaga tiene una trayectoria vinculada con la agencia, ya que integró el primer Consejo Honorario de Agesic y fue su subdirectora. También ha participado de la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Es consultora regional y nacional en Transformación, gobierno digital e inteligencia artificial, en el ámbito público y privado, con amplia experiencia en diversos países de Latinoamérica. Además, es docente y tutora de posgrado en la Universidad de la República y en Universidad ORT.

Por otro lado, Zubillaga fue responsable de la creación en la Intendencia de Montevideo del Departamento de Desarrollo sostenible e inteligente y su primera directora.