Coronavirus en Uruguay: cierre parcial de fronteras y suspenden espectáculos públicos

No fue un día más en el calendario del nuevo gobierno. El viernes 13 de marzo el flamante presidente de la República, Luis Lacalle Pou declaró la “emergencia sanitaria” preventiva por la confirmación de cuatro casos de coronavirus en el país. Pidió la colaboración de la población, solidaridad, prudencia, y buscó enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

El nuevo jefe de Estado no escondió que el país vive una situación compleja, producto de una realidad mundial por la expansión del coronavirus. Exhortó a no viajar al exterior -salvo que sea absolutamente indispensable- y apeló a la “madurez y sabiduría” de los uruguayos. El líder del gobierno pidió calma y prudencia y confió en que las medidas y esfuerzos que se están implementando le van a permitir a Uruguay superar la crisis sanitaria mundial.

El gabinete en pleno y la presidenta del Congreso de Intendentes rodearon a Lacalle Pou cuando anunció las medidas. Foto: Fernando Ponzetto.

“Estamos seguros de que vamos a poder mitigar los efectos negativos que está teniendo (el coronavirus) en otros países del mundo”, dijo.



Es la tercera ocasión en la que Lacalle Pou sale a escena en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva. La primera fue el 2 de marzo por seguridad, la segunda fue el miércoles 11 para anunciar el aumento de tarifas y la contención del gasto y la tercera fue ayer.



Lo hizo escoltado por todos sus ministros, y la presidenta del Congreso de Intendentes, Adriana Peña, que se ubicaron de pie detrás de la mesa donde se hizo el anuncio oficial.

Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública fue el primero en sentarse ante el escritorio. El presidente demoró unos minutos en llegar ultimando detalles con sus asesores de comunicación y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.



Salinas esperó tres minutos 47 segundos en silencio con la sala de prensa llena de periodistas. En el fondo algunos jerarcas comentaban -un poco en tono distendido y un poco en serio- que no era apropiada la distancia entre ellos. Algunos incluso evitaron saludarse y lo hicieron chocando sus codos para evitar el contacto.



Lacalle Pou entró rápido se sentó y arrancó el anuncio. Además de la emergencia informó sobre el cierre de fronteras parcial.

“Proceder al cierre parcial de fronteras implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros declarados de riesgo o sintomáticos”, dijo. Más adelante Salinas detalló que los países comprendidos son: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Francia y Alemania.



Pero también solicitó colaboración y anunció la suspensión de todos los espectáculos público. “Lo mejor en estos tiempos, inclusive quien habla, es abstenerse de reuniones multitudinarias”, aseguró Lacalle Pou.

A nivel educativo, el ministro Pablo da Silveira comunicó que no se pasará lista de asistencia en todos los centros. Las universidades decidieron suspender las actividades por una semana, excepto Claeh.



Estas medidas preventivas están pensadas -al menos en un primer momento- hasta Semana Santa, que termina el 12 de abril.



Señal política.

Pero el viernes 13 no solo no fue un día más por la declaración de emergencia sanitaria. También fue una señal clara del sistema político por encima de las contiendas políticas partidarias.



Es que al mismo tiempo de reunir al Sistema de Emergencia y a todos los integrantes de su gabinete, Lacalle Pou convocó a la Torre Ejecutiva a los líderes de todos los partidos políticos partidarios.



A 13 días de tomar el mando el jefe de Estado tuvo su primer conclave para informar al sistema político de sus acciones de gobierno.



Antes que se conocieran los anuncios del presidente Lacalle Pou y el gabinete de ministros, los representantes de los partidos políticos dieron a conocer parte de los anuncios y apoyaron la decisión del gobierno.



El primero en bajar fue el diputado César Vega, luego aparecieron el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Abdala, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el líder del Partido del Gente, Edgardo Novick y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

Abdala afirmó que “por la vía de los hechos” se vienen acotando a las actividades masivas en la campaña electoral. “La candidata de la coalición, Laura Raffo, anunció que suspendió las actividades proselitistas, en particular las que implican una presencia masiva de personas”, aseveró Abdala.



Otro tanto hizo el Frente Amplio.



“Esto es una causa nacional, no tenemos que generar alarma, parte de las señales positivas que tenemos que dar es plantear el tema en su debida dimensión. La ciudadanía tiene que saber que los partidos están contestes y hay un gobierno que está actuando”, dijo el nacionalista.



Miranda subrayó que “así funcionan las repúblicas”, “puede haber discusiones y puntos de vista, pero hay causas que importan, el presidente de la República hace un buen gesto al convocar a todos los partidos y los partidos se ponen a disposición para una política común”.

El expresidente Julio María Sanguinetti destacó que es muy importante la información que se le traslade a la ciudadanía. Además, advirtió que “estamos en un muy serio problema económico mundial y local”.



“La situación en China es fundamental, es el primer demandante del mundo. No hemos entrado en detalles pero estamos contestes en que estamos ante un tema de caída mundial que nos va a llegar directamente con el turismo, e indirectamente por vía de la demanda de los países más comprometidos”, afirmó Sanguinetti.

La boda y Salto.

Los casos confirmados hasta el momento son cuatro. Dos están en Salto y los otros en Montevideo. Tres llegaron a la capital desde España y uno de Italia.

“El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", contó a El País Carmela, una de las cuatro personas diagnosticadas con coronavirus en Uruguay. La mujer aclaró que en ese momento no tenía síntomas de ningún tipo.

Desde su casa en Montevideo, Carmela dijo que el domingo 8 comenzó a sentirse mal. "Empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", sostuvo. Cuando tuvo fiebre fue que se preocupó. "Empecé con vómitos, llamé a médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo", contó. La médica sugirió internarla, pero la paciente consideró que podía tener coronavirus y decidió no hacerlo para evitar contagiar a terceros.



“No me querían indicar el examen. Decían que no era un caso grave”, relató. Luego logró convencer a su médico personal para que le hicieran el test de coronavirus. “Me sacaron dos muestras el mismo lunes”, contó y agregó que no las mandaron a analizar. Eso, dijo Carmela, sucedió recién ayer tras su insistencia. “El MSP consideró que el caso no era para ser estudiado en un principio, que no era una paciente grave”, agregó.

Médicos revisan los resultados de una tomografía computada realizada a un paciente afectado por el coronavirus. Foto: Reuters

En estos momentos, la mujer no tiene fiebre y se encuentra con tratamiento. “Yo cuidé a todos los uruguayos. Estaba desesperada. Desde el domingo insistí en que me mandaran ya el estudio. Desde el domingo estoy sola acá encerrada”, remató.



El País publicó esta información ayer a las 18:58 horas cuando el presidente estaba reunido con sus ministros y le solicitó al subsecretario de Salud Pública, que se pusiera en contacto con la afectada. No solo para interiorizarse del tema, sino también para brindarle apoyo médico.



José Luis Satdjian conversó telefónicamente con la mujer, le ofreció un médico, y acordaron que el gobierno seguirá monitoreando el caso, así como también los de los otros tres casos infectados hasta el momento, aseguró Lacalle Pou.



De todos modos, de acuerdo con la información oficial, el MSP contactó a gran parte de los asistentes al casamiento para solicitarles que coordinen un análisis en sus hogares para descartar que estén infectados.



En Salto son dos mujeres las contagiadas.



El gobierno logró adquirir tests que reducen a tres horas el resultado de los análisis. Los primeros que se usaron daban los resultados en 24 horas y en los últimos casos lo hacían en seis horas.

Intendentes.

El secretario de la Presidencia, Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés, el ministro de Salud Pública, Salinas, el director general de Salud, Miguel Asqueta, y la presidenta del Congreso de Intendentes, Adriana Peña, convocaron al Centro de Emergencias Departamentales a las 18 horas en Durazno para analizar la situación.



El objetivo del gobierno es lograr instrumentar y facilitar medidas prácticas a nivel nacional. En ese sentido, ya se coordinó con la empresa petrolera estatal, Ancap, el incremento de la producción y envasado de alcohol en gel para garantizar el stock en todo el país.



Según comentaron desde el gobierno, en los próximos días se verá mayor oferta de productos desinfectantes en plaza. La intención es evitar generar nerviosismo en la población por la falta de implementos de higiene (alcohol en gel, entre otros).



En ese sentido, el presidente Lacalle Pou solicitó colaboración y solidaridad a la población. “En esto hay que ser solidario, generoso, y saber que todos los uruguayos necesitan abastecerse”, dijo el primer mandatario.

Ley obliga a cumplir con cuarentena “Por ley hay una exigencia de que se cumpla con ese aislamiento de 14 días”, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante la consulta de la prensa de si hay sanciones legales para quienes no cumplan con la cuarentena indicada.



Es que el primer mandatario solicitó especial apoyo a los medios y a la población para evitar generar situaciones más complejas en el país. A su vez informó que se analizará el caso de la mujer afectada que concurrió a una boda, para determinar si hubo omisión de atención por parte del MSP cuando esta la solicitó.



De todos modos remarcó que el foco del gobierno en estos momentos está en poner en marcha las medias de mitigación y control del virus en el país.



El ministro de Salud Pública Daniel Salinas explicó que “se está en etapa de riesgo de propagación, por lo que cuanto más agudas sean las medidas, menor será la propagación”, dijo. En ese sentido solicitó a quienes estuvieron a menos de un metro de las personas afectadas soliciten realizarse exámenes médicos de verificación para descartar o confirmar nuevos casos.

Un cónclave entre MEF y empresarios al que llegó “la primicia” M. Da Silva / F. Tiscornia



Ante la suba del dólar y su probable transmisión a los precios al consumo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a un conclave con los líderes de las principales cámaras empresariales del país. Entre otros, participaron representantes de supermercados, los comercios minoristas, importadores, frigoríficos y la industria alimenticia.



Uno de los participantes, contó a El País que mientras la ministra Azucena Arbeleche explicaba la visión económica del nuevo gobierno sobre los sucesos internacionales de los últimos días que impulsaron la divisa, llegó “la primicia” de la confirmación de los cuatros primeros casos de coronavirus en el país.



Por el MEF aparte de Arbeleche, participaron el subsecretario Alejandro Irastorza y otros jerarcas como Hernán Bonilla y Marcela Bensión.



Irastorza dijo a El País que con la confirmación de los casos de coronavirus que se notificaron en ese momento, ese “pasó a ser el tema” del conclave con el sector privado.



Incluso, los representantes de las gremiales comerciales empezaron a recibir a través de los grupos de Whatsapp imágenes de las largas filas en supermercados y los carros llenos de mercadería. Desde el sector comercio transmitieron al equipo económico su temor de que la excesiva demanda de alimentos y artículos de higiene “corten la cadena de suministros”, explicó una fuente.



El subsecretario de Economía afirmó a El País que se conversó de llevar un mensaje de tranquilidad para que la población “no entre en pánico”, por lo que “pensamos que no” se llegará a una situación de desabastecimiento de mercadería.



Un informante del sector privado comentó que hubo asombro porque en las fotos se observaba a personas “llevándose productos no perecederos, que seguramente no vayan a utilizar”. Sostuvo que se descartó analizar algún tipo de medida legal para evitar el desabastecimiento, y se acordó transmitir ambas partes calma a la población.



En ese sentido, una fuente del sector supermercados evaluó al cierre de la jornada que se vivió un día “de mucho nerviosismo y demanda exacerbada y desmedida”, pero aseguró que los consumidores deben tener “la tranquilidad de que los comerciantes tenemos mercadería” al igual que sus proveedores. Sí reconoció que puede ser que tengan que adelantar abastecimientos de productos porque hubo una caída de stocks. “Hay mercadería, que nadie se ponga nervioso”, subrayó.

Estas son las medidas anunciadas para Uruguay:

1. Declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria: "es una situación país, la emergencia sanitaria habilita o nos permite tomar las medidas", explicó.



2- Cierre parcial de fronteras, que implica:



a. Cuarentena obligatoria durante 14 días para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. El aislamiento de 14 días es obligatorio "por ley", enfatizó Lacalle Pou.



El ministro de Salud Daniel Salinas indicó que los países que Uruguay considera "de riesgo" en la actualidad son: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Francia, Alemania. La lista de países sin embargo es dinámica y se puede actualizar, agregó el ministro.



b. Prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros.



3-Suspensión de todos los espectáculos públicos. "Lo mejor es en estos tiempos, inclusive quien habla, es abstenerse de reuniones multitudinarias", aseguró Lacalle Pou.



4-Suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada.



5-Exhortación a los ciudadanos que presenten síntomas o dudas sobre su situación sanitaria a solicitar asistencia a domicilio y no concurrir a centro asistencial de salud.



6- Campaña de concientización e información explicando las características del virus y los hábitos y costumbres necesarias para prevenir su propagación.

Disposiciones.

PABLO DA SILVEIRA | MINISTRO DE EDUCACIÓN No se pasa lista “Por ahora las clases se mantienen en todos los niveles de la enseñanza”, y agregó que “no se pasa lista”. “Aquellos padres que decidan que no asistan (los alumnos) van a poder decidirlo, sin que eso tenga consecuencias sobre el año lectivo”, explicó el ministro.

Daniel Salinas | Ministro de Salud Pública La propagación “Cuanto más agudas sean las medidas en este momento, menores van a ser los impactos en la población. Esta es una situación dinámica, en la primera etapa estábamos en alerta y preparación, ahora llegamos a la etapa II: riesgo de propagación, sin alarma”.

Ernesto Talvi | Canciller de la República Suspender viajes “En este momento la recomendación del Ministerio de Salud Pública y de la Cancillería es que, a menos que sea absolutamente indispensable, se exhorta a la ciudadanía a no viajar”, aseveró ayer el canciller durante una rueda de prensa.