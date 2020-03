Educación: gobierno decidió que no se pase lista en todos los centros educativos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cuarta medida anunciada este viernes de noche por el presidente Luis Lacalle Pou junto a sus ministros en Torre Ejecutiva refiere a la "suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada". Esto ocurre tras confirmarse los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay.

Tras la conferencia de prensa que brindó Lacalle Pou, el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, indicó: "Por ahora las clases se mantienen en todos los niveles de la enseñanza", y agregó que "no se pasa lista".

"Aquellos padres que decidan que no asistan (los alumnos) van a poder decidirlo, sin que eso tenga consecuencias sobre el año lectivo", agregó el ministro.

Da Silveira señaló que la razón por la cual no se suspenden las clases es porque "hay miles de niños uruguayos que almuerzan en las escuelas. Cerrarlas, interrumpir las clases, implica por lo pronto que esos niños se quedan sin comer", dijo.

Además, dijo que que si llega el momento en que hay que suspender las clases lo van a hacer y buscarán "medidas paliativas" para aquellos jóvenes que comen en los centros educativos, pero reiteró: "No estamos en la situación en que sea imperioso hacer eso".

"Dado que no se pasa lista no tiene efectos educativos el hecho de que se cierre un establecimiento", manifestó el ministro.

Consultado sobre si las instituciones privadas de educación pueden decidir cerrar, Da Silveira manifestó: "Puede decidir hacerlo, tal como Udelar lo hizo, un organismo público, puede ir más allá de ese piso que se está estableciendo".

Por otro lado, aseguró que el Plan Ceibal "desde hace días se está preparando para poder hacer un apoyo a distancia a la mayor gente posible". En tanto, puntualizó que los dominios "edu.uy" no generan consumos de datos en los teléfonos de Antel y van a intentar que lo mismo pase con las otras compañías de telefonía móvil.

Da Silveira subrayó que "de momento" no hay una recomendación para que los niños no concurran a los centros de enseñanza, sino que lo que existe es "dejar abierta la posibilidad de que quienes prefieran no mandar a sus hijos a clases puedan hacerlo, sin que eso tenga consecuencias educativas".

De cara al futuro, el ministro subrayó: "Vamos a estar evaluando como siguen las cosas y ver si eso alcanza o si hay que ir más allá".