Conrado Ramos: “Con este Estado es un problema ir al TLC con China”

Su apuesta no es otra, ni más ni menos, que lograr la reestructura del Estado. Ese es su objetivo y aunque no lo logró hasta ahora está seguro de que su reforma estará en la Rendición de Cuentas del año próximo. Sino su camino está trazado: “Para calentar silla yo no estoy”. Pero su convencimiento es tal que afirma que si Uruguay firma un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China necesitará un Estado diferente.

-¿En qué consiste la reforma del Estado que impulsa?



-Tenemos un sistema más bien europeo continental que está basado en escalafones que dicen escalafón A: profesional universitario, o escalafón B: técnico profesional porque no es una carrera de cinco años sino de tres. Pero no sé bien lo que hace la persona porque el 80%, 75% de los cargos que están definidos en un sistema que se llama Gestión Humana que no tiene una adecuada definición de qué es lo que hace la persona. Y el mundo avanza hacia clasificar a las personas no tanto por lo que estudiaron -capaz que estudiamos la misma cosa pero hacemos cosas muy distintas- sino por lo que hacemos y a remunerarme por lo que hago.



He hablado mucho de que hay un sistema de remuneraciones que está completamente desmadrado y que a las personas no necesariamente se les paga por lo que hacen sino por el lugar donde trabajan, Estamos empezando por la administración central que es fundamental. Porque por ejemplo, nosotros queremos ir camino a un TLC con China. Con este Estado que tenemos, es un problema. Porque vamos a tener que tener excelentes regulaciones, excelente capacidad de generar regulaciones inteligentes. En un TLC tenés que ver qué productos sensibles tenés que proteger o no proteger, innovar y encontrar nichos y eso implica políticas públicas muy sofisticadas. Para tener políticas públicas muy sofisticadas tenés que tener a la gente para hacerlo y tenés que tener procedimientos burocráticos muy simples. Si querés avanzar y ponerte en situación, no te digo de competir, pero sí de poder aprovechar las oportunidades que se te pueden presentar, tenés que ser veloz rápido e inteligente. Somos muy lentos, nos falta capacidad de atraer talentos, a los más calificados con ansias de desarrollarse rápido y tener desafíos.

-¿Y esto, para usted, afecta la posibilidad de construir políticas públicas?



-En cualquier lugar donde podamos detener el ojo un poco en la administración central, hay problemas de competencias técnicas. Por ejemplo, ahora estaba viendo los temas de las certificaciones médicas, todos los temas de salud laboral, y haciendo un diagnóstico de cómo estamos en los temas de salud en el Estado. Pero también hay un problema de oferta de prevencionistas o psicólogos para poderlo hacer atractivo y hacer que entre y empecemos a estudiar mejor dónde están los problemas de salud laboral más grandes. En la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), expertos en Gestión Humana, eran muy poquitos cuando llegué a esta oficina. Porque tradicionalmente son oficinas más de administración de personal que de diseño de políticas de Gestión Humana. Un ejemplo nada más. El 35% de la administración central son funcionarios administrativos. Te da la pauta para plantearte: ¿cómo no tenemos más personal que sea experto en políticas públicas?



-Por lo que dice da la sensación de que es necesario arrancar desde cero.



-No necesariamente. Lo que hay que hacer es comenzar identificando qué hacen las personas que tenemos, cuánto valen lo que hacen las personas que tenemos y construir una línea salarial que respete los derechos adquiridos, que eso es lo que hicimos Pero que, a su vez, sirva para futuro como referencia de que lo que se le va a pagar al funcionario, es lo que aporta como valor público a la sociedad independientemente de si está en un lugar hoy rico o un lugar hoy pobre. Y, por otro lado, donde haya una movilidad muy amplia. Entonces lo que estamos planteando, que no entró en esta Rendición y espero que entre en la que viene, es una línea salarial donde identificamos las ocupaciones y, según el valor público que agregan a la sociedad con una metodología, se van ubicando en esa línea salarial de menor valor público a mayor valor público. Con la carrera también: tenés que entrar con un grado y poder ir ascendiendo y moviéndote. Hoy nadie gana igual que el otro porque todos los ministerios fueron consiguiendo bolsas de plata para compensar.



-¿Por qué plantea que esto permitiría una mayor movilidad?



-Porque, por ejemplo, si yo a uno de ustedes los contratos acá tú sabes que entraste a trabajar a Presidencia y no te podemos mover porque está prohibido ascender a otro cargo que haya en comunicación institucional en otro organismo público. Ya sea ministerio o servicios centralizado, no están permitidos los pasos. Tu piscina para poder desarrollarte profesionalmente está acá dentro y si no hay vacantes, marchaste. Entonces, ¿con qué vas a presionar? Te digo. Entrás como un A4, porque todos los profesionales entran por el último grado de la escalafón, que son unos $ 30.000. Pero ponele que por el valor público que agrega la persona que es profesional en comunicación institucional no puede ser menor de $ 50.000. Entonces, ¿qué hago? Invento compensaciones hasta llevarte a $ 50.000 si es que en ese lugar podés hacerlo. Si no, marchaste, te vas con tus $ 30.000. Probablemente si vas al Ministerio de Defensa no tengas mucho de donde buscar. Ahora, si vas a otro ministerio o a Presidencia te dicen: “Te pago el sueldo al cargo, ya hay una compensación al cargo, una compensación por estar a la orden”. Y ahí tu sueldo ya es más alto. Pero es ficticio. porque en la norma todos deberían entrar en el mismo escalafón. Pero después, según la plata que tenga cada uno, ese A4 se convierte de $ 30.000 a $ 50.000. O como pasa en algunos lugares que pasas a $ 130.000 de pique apenas llegaste, porque ese ministerio te lo puede pagar. ¿Paga porque realmente es el valor de la ocupación o porque ese ministerio lo puede hacer porque tiene plata? No lo sabemos a ciencia cierta. Si el comunicador institucional debería ya entrar el cargo más bajo ganando $ 50.000 hoy no lo podés hacer. Entonces, arrancar de cero no, es construir una escala salarial donde te permita pagar distinto lo distinto. Entonces si es un ingeniero especialista en hidrógeno verde, pero está recién recibido pero necesito pagarte $ 150.000 para que no te vayas, debería poder hacerlo. Porque si no te tengo que contratar con la ficción de $ 30.000 y te tengo que llevar por x compensaciones hasta $ 150.000. Es un disparate lo que estamos haciendo.

-En otros casos se generan contratos.



-También. Se contrata por afuera de la función pública. Como estado yo pongo el dinero en agencias que se manejan bajo una órbita diferente, a pesar de que el dinero sigue saliendo del mismo lugar, y te contrato por afuera de la función pública. Esto, tal cual lo describo, es lo que pasó tradicionalmente con la Dinama o con Agesic. Creamos un Estado, de alguna manera paralelo, para funciones que de repente son decimonónicas. Y además, se crean dependencias donde trabaja gente que no son funcionarios y que, por ende, no están en el sistema de subordinación con el Estado.



-¿Por qué no salió hasta ahora? ¿Es falta de voluntad política?



-Creo que voluntad política hay. Es necesario que el Estado uruguayo se mueva. Es un elefante que le cuesta mucho moverse y claro, que estas cosas son difíciles. Estás hablando de una nueva línea salarial, de subsumir todas las compensaciones en un salario. Estás hablando de más de 1.000 compensaciones con auxiliares y subauxiliares de objetos gasto que nadie entiende. Un enjambre de dineros otorgado por ahí. Y hablás de dinero, eso es uno de los temas. Es probable que yo, como soy un ministro que tengo partidas salariales muy grandes, porque históricamente las fui recibiendo, me resista a no manejar tan discrecionalmente esas partidas salariales. O si estoy en el lugar donde reparten esas partidas también se me está sacando la discrecionalidad de darte a vos sí a vos no. Y lo mismo los sindicatos, que ganaron mucho prestigio frente a los funcionarios de ese lugar.



-En diversos ámbitos se planteó que usted dijo que si no se aprueba la reforma se va. ¿Es así?



-Lo único que tengo para decir es que para calentar silla yo no estoy.

-¿El último intento es en la próxima Rendición de Cuentas del 2023?



-Sí.



-¿Y cree que se dará?



-Sí. Ya lo tenemos pronto. Falta pasarlo por la negociación que inicia en agosto y que es imprescindible. Se consigan consensos o no, porque si la precondición para que haya un consenso es denle guita a la ONSC, evidentemente no vamos a llegar a consensos. Además, esto debe ser conocido por la gente, por empresarios que tienen que entender por qué le vamos a pagar lo que le vamos a pagar. Los partidos también. Si queremos que esto no pase como con la Ley de Medios, deben existir amplios consensos.



-¿Qué sucede si no se aprueba?



-Si seguimos haciendo que todo siga así las fichas cada vez caen peor, por eso es el sentido de urgencia que le doy. Los países que les va mejor en estos temas hace muchos años que trabajan en esto y muy fuertemente. Invierten y eso no es casualidad.

-Actualmente está vigente el decreto que dice que los ministerios “deberán” entregar, simplificándolo, un instructivo de por dónde realizar la reforma en su cartera. ¿Alguno presentó su plan?



-Todavía nadie presentó reestructuras acabadas porque se demoró el decreto en salir, a mi juicio excesivamente. Y recién ahora se está trabajando con algunos ministerios. Todavía nos falta.



-¿Tiene identificado algún ministerio donde es necesario poner la lupa más que en otros?



-Ganadería, Ambiente y Transporte son tres ministerios que alzaron la mano y ya estamos trabajando con ellos. Ambiente tiene una parte grande de su estructura que viene de la antigua Dinama que estaba prácticamente tercerizada con contratos por fuera de la función pública. Entonces ahí hay que repensar el diseño, cuáles son las vacantes que tenés que crear, con qué perfiles. No quiere decir que en otros no hayamos detectado que es necesario hacer trabajos de envergadura. El otro que levantó la mano, pero es muy chiquito y mucho menos complejo, es Turismo.



-¿Y el Ministerio de Desarrollo Social? Porque es un lugar donde se fueron creando diversas direcciones.

-Es de los que mayor complejidad reviste. Trabajamos en una revisión de la planificación estratégica. El ministro Martín Lema pidió también que lo hagamos. Pero debemos esperar a la negocición. En agosto, que falta nada, comenzamos con COFE a discutir el decreto de reestructura. Estoy con urgencia de pasar por esa negociación. Podés acordar o no, pero tenés que pasar por la negociación colectiva y no hacer un desembarco profundo en el ministerio con un decreto que está vigente, pero que no pasó por la negociación. Es necesario y debería haberse hecho antes.



-¿Identificó dependencias de la administración central que no requieren una reestructura?



-Hay ministerios que tienen otras urgencias. O por ejemplo, la DGI ya pasó por un proceso y si bien manifestó que quiere que hagamos una revisión de su planificación no sería necesario. Desde el punto de vista nuestro no requiere un rediseño de procesos, más aún cuando ya pasaste por un proyecto de la Unión Europea. Es como si dijeras vamos a desembarcar con todo en el Banco Central. Son áreas que ya fueron privilegiadas en otros momentos y que tienen un sistema salarial distinto al resto. Otras dependencias tienen sus particularidades como Casinos que se trata prácticamente como si fuera un ente autónomo. Presidencia es un ámbito muy complejo, muy variado y muy distinto donde tiene una estructura como las 001 pero que es muy administrativa y con unidades que se le han ido incorporando. Es muy distinto al tratamiento clásico de los ministerios. En ese sentido, Vivienda es un ministerio que también ha manifestado la voluntad trabajar en el proceso reestructura. Y allí hay que evaluarlo a partir de la división que se dio con Ambiente, hay que analizar cómo se reconfigura y si es necesario revisar esa readecuación.



-¿Con esto alcanza o es necesario otros cambios en el Estado? Usted en el Parlamento y en otras entrevistas apuntó a la digitalización como un elemento necesario en la administración pública.

-Hay otros muy necesarios y en los que venimos trabajando. La digitalización, por ejemplo. Entre noviembre y marzo hay cosas que van a cambiar drásticamente en cuanto a la Gestión Humana de la administración central. Un aspecto clave es que las personas no tengan que esperar más un año y medio para entrar al Estado. Estamos digitalizando los curriculum vitae. Vamos a un sistema más como el de la ANII. Y además queremos cambiar aspectos de los tribunales. Hoy la ONCS participa en todos los tribunales de concursos. Los quiero retirar porque no soy el comisario. Los organismos tienen que saber hacer sus concursos. Lo que tengo que hacer es ayudar a capacitar, que respeten las cuotas de afro, de trans, de discapacidad, que no hagan macanas y que después se recurra y quede nulo el concurso. Buscando que sin todo ese tramiterío una persona pueda concursar y logre ingresar al Estado en cuatro o cinco meses. A eso es a lo que apostamos.

“Esto implica plata pero no mucho”.



-¿Para llevar adelante la reforma falta dinero?



-Eso dice COFE, que no vamos a poder hacerlo porque no me dieron plata. Implica plata, pero no mucho dinero, que genere un desajuste fiscal. Por ejemplo, un abogado en un ministerio con



muy poquitas compensaciones está pago por debajo de lo que valdría en esta línea salarial, según el valor de esa ocupación. Esos casos son unos 1.500 funcionarios de la Administración Central. Eso no es mucho. El resto, si las personas están pagadas por encima no se le baja el dinero. Cuando se vaya quien entra cobra lo que se acordó.