Reforma del Estado sin avances y a la espera de la próxima Rendición de Cuentas

Aunque al principio del gobierno parecía que iba a haber grandes cambios en la administración pública, a más de dos años desde la asunción, poco se ha hecho. Uno de los grandes impulsores de la reestructura del Estado es el Partido Independiente con Conrado Ramos a la cabeza desde la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Esa falta de avance fue la que hizo que advirtiera en varias conversaciones informales que renunciaría si no llevaban adelante los cambios en la carrera administrativa. Aunque en diálogo con El País aclaró que no llegó a presentar un planteo formal.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo a El País que Ramos “amenazó” con dejar su cargo entre tres y cuatro veces desde el año pasado si no se avanzaba con su iniciativa de reestructura.



Según aseguró López, Ramos “dijo que, si su trabajo no era valorado por el Poder Ejecutivo, él no estaba allí para figurar y que, si no se incluía ahora la reestructura, renunciaría”.



"‘Si no me llevan la carrera en esta voy a renunciar’ nos dijo”, les remarcó a los trabajadores el director de la ONSC.



No obstante, Ramos aseguró que nunca planteó su renuncia de manera formal, y “siempre” dejó una “puerta abierta a la negociación”. El director explicó que el tema se demoró por el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración y las negociaciones dentro de la coalición multicolor. Pero que ahora se está avanzando.



En tanto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, también negó que el director de la ONSC haya presentado su renuncia en lo que va del gobierno.

Ramos formó parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mientras gobernó el Frente Amplio. Tras un intento fallido de llevar adelante una reforma del Estado, renunció a su cargo y se alejó de la coalición de izquierda. Luego pasó a integrar el Partido Independiente, se presentó a las elecciones como vicepresidente de Mieres, y fue nombrado director de la ONSC.



La reestructura del Estado es una promesa de campaña. López contó a El País que Ramos, “ni bien asumió en Servicio Civil, planteó al gobierno y a COFE que quería reformar la carrera administrativa”. “No era algo nuevo para nosotros porque cuando estaba en la OPP planteó lo mismo”, dijo.



Y explicó que, cuando se elaboró la Ley de Presupuesto, la ONSC no llegó a concretarla a tiempo para que fuera incluída. Hubo otro intento hacia la Rendición de Cuentas de 2021, pero la pandemia lo fue postergado.



Hacia este proyecto de Rendición de Cuentas los trabajadores entienden que está “la base” para que en la siguiente se concrete la reestructura.



La intención de la ONSC era que los cambios ya se incorporaran este año. Es más, COFE trancó un convenio salarial en el que se venía trabajando con el Poder Ejecutivo por desconocer que decía el articulado sobre el tema. Y, después de idas y vueltas, se destrabó el conflicto y pusieron la firma.



Los cambios que se quieren realizar deben presentarse en el marco de alguna ley presupuestal como es la Rendición de Cuentas. Por lo tanto, necesitan que ingrese en las últimas dos que le quedan al gobierno.



En los próximos días habrá reuniones para avanzar en este tema con presencia de representantes del MEF, ONCS, OPP y MTSS para “afinar los detalles”, contó el ministro.

