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El País Información Política

Congoja en Canelones por la muerte de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental

La comuna canaria reportó que las honras fúnebres y el último adiós a Muniz se llevarán a cabo en la Empresa Santa Rosa de San Ramón este miércoles 22 de julio de 08:00 a 13:00 horas.

El País
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21/07/2026, 17:44
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Nathali Muniz
Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones, murió este martes 21 de julio de 2026.
Foto: Intendencia de Canelones.

Este martes murió Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones, que había asumido el cargo hace 10 días.

La Intendencia de Canelones informó en un comunicado que "acompaña en este momento a su familia y colegas ediles". "Que su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado. Descanse en paz", escribió el Gobierno de Canelones en sus redes sociales.

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La comuna canaria reportó que las honras fúnebres y el último adiós a Muniz se llevarán a cabo en la Empresa Santa Rosa de San Ramón este miércoles 22 de julio de 08:00 a 13:00 horas.

Según supo El País, Muniz padecía cáncer hace algunos años. La Junta canaria también lamentó su fallecimiento en redes sociales.

Muniz era oriunda de San Ramón, maestra de profesión y militante e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP). Había asumido la presidencia de la Junta, para el período 2026-2027, el pasado viernes 10 de julio. Durante la actividad fue destacada por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, que la definió como "una compañera y mujer trabajadora, pensante, que se sobrepone a las adversidades".

Francisco Legnani y Nathali Muniz.
Francisco Legnani y Nathali Muniz.
Foto: Intendencia de Canelones.

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