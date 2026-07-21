Congoja en Canelones por la muerte de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental

Este martes murió Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones, que había asumido el cargo hace 10 días.

La Intendencia de Canelones informó en un comunicado que "acompaña en este momento a su familia y colegas ediles". "Que su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado. Descanse en paz", escribió el Gobierno de Canelones en sus redes sociales.

▪️Ante el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental de Canelones Nathali Muniz pic.twitter.com/O4dOnlcLqC — Gobierno de Canelones (@IdCanelones) July 21, 2026

La comuna canaria reportó que las honras fúnebres y el último adiós a Muniz se llevarán a cabo en la Empresa Santa Rosa de San Ramón este miércoles 22 de julio de 08:00 a 13:00 horas.

Según supo El País, Muniz padecía cáncer hace algunos años. La Junta canaria también lamentó su fallecimiento en redes sociales.

⚫️Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, edila Nathali Muniz. pic.twitter.com/8bPngEZKjJ — Junta Canelones (@JuntaCanelones) July 21, 2026

Muniz era oriunda de San Ramón, maestra de profesión y militante e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP). Había asumido la presidencia de la Junta, para el período 2026-2027, el pasado viernes 10 de julio. Durante la actividad fue destacada por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, que la definió como "una compañera y mujer trabajadora, pensante, que se sobrepone a las adversidades".