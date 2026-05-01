Junta Departamental de Canelones votó que esté en cada municipio el nombre de Susana Sienra

La Junta Departamental de Canelones votó la semana pasada por unanimidad remitir a los 32 municipios del departamento que se designe un espacio público o una vía de tránsito con el nombre de Susana Sienra, esposa de Wilson Ferreira Aldunate, líder histórico del Partido Nacional.

La comisión de ediles que estudio el pedido indicó en su resolución que “la propuesta se enmarca en la necesidad de reconocer y visibilizar a figuras trascendentales” de la historia nacional “que han dejado huella en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. Y se señaló que Sienra “se convirtió en una referente ética para todos los partidos”, y que “fue una figura que generó respeto y afecto transversal en todo el espectro político”.

En el plenario, el edil blanco Marcelo Tamborini dijo que se trata de una “iniciativa que trasciende los colores partidarios y se interna en la reserva moral y democrática” de la nación. A lo que sumó: “No fue solo la esposa de una figura histórica, fue por derecho propio una mujer que encarnó la dignidad uruguaya en los momentos más oscuros del siglo XX. Atravesó el exilio, la persecución y el desarraigo sin que su temple se quebrara. Su vida junto a Wilson Ferreira Aldunate no fue la de una simple espectadora sino la de una militante de la libertad, siento el pilar fundamental que sostuvo la llama de la esperanza para miles de compatriotas”.

En 2012, Sienra fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo durante la gestión de la frentista Ana Olivera.