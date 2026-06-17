Junta de Canelones da luz verde al proyecto de 21 torres en Médanos de Solymar, sin apoyo de cuatro ediles blancos

El megaproyecto de 21 torres en Médanos de Solymar —tras varias negociaciones entre los ediles y la intendencia canaria con los desarrolladores privados— logró salir de la Junta Departamental de Canelones. Pero la aprobación no fue unánime. Cuatro ediles del Partido Nacional no levantaron la mano, mientras que sí lo hicieron todos los frenteamplistas y colorados. Los otros seis blancos sí lo apoyaron.

De los 31 ediles, 27 votaron a favor en la tarde del martes en la Junta. La discusión se centró en si el proyecto convenía o no para la zona, e incluso si se había conversado lo suficiente con los vecinos. También hubo ediles que destacaron la generación de empleo y la negociación con los privados, que resultó en una disminución de la altura de las torres más grandes y la certeza de que 160 viviendas irán para el programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda.

El Partido Nacional dio libertad de acción. Los cuatro ediles que no votaron fueron Gustavo Morandi, Alejandro Repetto, Ramón Dorval Silvera y Juan Marteluna.

En la sesión, la presidenta de la comisión de la Junta que estudió el proyecto, la edila frenteamplista Cecilia Martínez, hizo hincapié en que la aprobación está sujeta a más estudios y la presentación de mayores detalles por parte de los desarrolladores inmobiliarios.

Martínez indicó: “No puedo decir que estoy contenta, pero sí que estamos muy satisfechos por el trabajo y la construcción de la síntesis que hemos hecho entre todos”. Y aclaró que, a su entender, esta aprobación “no genera un antecedente habilitante para que otros inversores presenten proyectos similares en cualquier lado” con expresiones, como las que tiene este.

Del Partido Nacional, el edil Leonardo Castro destacó a la votación como algo positivo: son “islas en el entendimiento en favor de la gente” en medio de la “crispación nacional” en la política.

Pero no todos los nacionalistas comparten su apoyo al proyecto. El edil Repetto no levantó la mano porque, según indicó, habló con “muchos vecinos de la zona” y estos le reclamaron que “se debería haber ido a dialogar con ellos primero.”.

A lo que sumó: “La mayoría de la gente que emigra a la costa busca salir de la vorágine del centro de Montevideo y del cemento. Nos dicen que se les viene un Malvín Norte o un Euskal Erria”. En esa línea, sentenció que el “ordenamiento territorial debe priorizar a quienes viven en el lugar y no quedar subordinado a los intereses de los desarrolladores privados”.

En respuesta, la edila Isabel Maises del Frente Amplio negó que no se haya escuchado a los vecinos. Aseguró que, mientras hay algunos que no quieren “estos emprendimientos —con todo su derecho—, otros piden que por favor se solucione” el terreno baldío con las construcciones sin terminar que existen ahora.

El proyecto denominado Torres Giannattasio consiste en 21 edificios que tendrán desde cuatro a 10 pisos, con apartamentos de uno a tres dormitorios. La obra se proyecta en un terreno de la Agencia Nacional de Vivienda, donde persisten "esqueletos" desde hace más de 20 años. En agosto de 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se cerró una negociación para realizar este desarrollo privado, el único que se presentó a un llamado abierto.