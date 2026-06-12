Avanza en la Junta Departamental el proyecto de 21 torres en Médanos de Solymar tras reducción de altura

Después de meses de estudio a raíz de dudas de los ediles y la intendencia canaria,

avanza el megaproyecto de 21 torres planificado para Médanos de Solymar en la Junta Departamental de Canelones. Las negociaciones resultaron —como informó El País el lunes— en una reducción de la altura de los edificios más elevados y la realización por los privados de un estudio de impacto de tránsito. La iniciativa se aprobó hace dos días en comisión y se tratará el próximo martes en el plenario.

Los desarrolladores privados enviaron una nueva versión del proyecto con modificaciones, por lo que las autoridades del gobierno departamental —entre ellas el secretario general, Pedro Irigoin— concurrieron hace dos semanas para hablar con los ediles. Finalmente, se aprobó este martes en la comisión en la que se estudia la iniciativa y surgieron los cuestionamientos.

Antes de aprobarlo se analizó un estudio de impacto de tránsito que pidieron, al que accedió El País. Allí, además, se explica que el proyecto “consistirá de 21 edificios de apartamentos de niveles variables entre planta baja más cuatro y planta baja más 10”, que se “acoplarán de distintos modos conformando ocho núcleos de a dos o tres edificios” con apartamentos de uno a tres dormitorios. Además, cada torre “tendrá en planta baja un salón de usos múltiples, un local comercial y un área técnica” destinada a varios usos.

En el estudio de CG Ingenieros se recuerda que la zona del proyecto cuenta con servicios de transporte público por avenida Luis Giannattasio. Y, según este informe, “el sistema tiene capacidad remanente suficiente como para incorporar los viajes que generará” este desarrollo. No obstante, se aclara que “dicho aumento en la demanda se dará paulatinamente en un plazo de 10 años, por lo que el sistema tendrá capacidad de respuesta sin modificaciones bruscas”.

También se acota que el diseño interior del proyecto prevé una estructura “específica para el peatón”. En esa línea, se indica que en la zona de Canelones en la que se quieren realizar las 21 torres “no existe infraestructura” así, “sino que la circulación” de las personas “se da por las calzadas vehiculares, lo cual resulta viable dadas las bajas velocidades y volúmenes de la red vial local”.

Viviendas abandonadas a la mitad de su construccion en predio del km 27 de Av. Giannattasio, megaproyecto de mas de mil viviendas en Medanos de Solymar de Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, ND 20240129, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Al mismo tiempo, se plantea que la situación “más crítica” se presenta para cruzar la avenida Luis Giannattasio. Se explica que al este del terreno, a la altura de Avenida Central —calle perpendicular a Giannattasio que termina en la rambla—, “si bien se han realizado mejoras en la infraestructura peatonal (motivadas por la implantación del supermercado ubicado en la vereda opuesta), la seguridad del cruce debería mejorarse más ante el aumento de peatones”.

“En la situación actual, los cruces se realizan aprovechando los intervalos de menor flujo vehicular producidos por los semáforos más próximos, lo cual resulta suficiente”. Sin embargo, para cuando este proyecto “alcance su plena consolidación, se recomienda la semaforización de dicho cruce, medida que beneficiará tanto al tránsito peatonal como al vehicular”.

Asimismo, se indica que, si bien esta iniciativa aún se encuentra en la etapa de viabilidad, por lo que no se pueden conocer más detalles sobre su fase de construcción, se prevé que “será siempre admisible” el impacto en el “tránsito durante la etapa de obras”.