Polémica por pedidos de informes en Canelones: denuncian que la Intendencia no respondió 45 solicitudes

El sector Vamos Uruguay del Partido Colorado en Canelones presentó como “grave y urgente” en la Junta Departamental un planteo por la falta de respuesta de la intendencia a 45 pedidos de informes realizados desde setiembre de 2025.

Si bien la iniciativa fue suscrita por los ediles Fernando Melgar y Noemi Pulitano, es compartida por toda la Bancada de Vamos Uruguay, en tiempos donde se esta tratando en la Comisión 1, de Legislación, donde actualmente se esta trabajando el presupuesto departamental.

Según el documento presentado —al que accedió El País— la bancada sostiene que el 91% de los pedidos no obtuvo respuesta y que en muchos casos han transcurrido 115, 90, 80 y 60 días, superando ampliamente el plazo de 20 días previsto en el artículo 284 de la Constitución de la República para que el Ejecutivo departamental conteste este tipo de solicitudes.

En declaraciones a El País, el edil colorado Emiliano Rodríguez explicó que la decisión de recurrir al mecanismo de “grave y urgente” responde a la necesidad de contar con información clave para el análisis presupuestal. “Hay pedidos de informes que hicimos desde setiembre, octubre, noviembre y diciembre, con la antelación y los resguardos posibles para poder contar con esa información de cara a la discusión del presupuesto. Varios van enfocados en eso y otros buscan conocer el estado de situación de la Intendencia”, señaló.

Rodríguez recordó además que el año pasado a la comuna se le votó una línea de crédito, por lo que —a su juicio— resulta imprescindible disponer de datos actualizados. “Necesitábamos tener respuestas”, afirmó.

El edil explicó que el mecanismo reglamentario fue utilizado ante la falta de contestación reiterada. “Como bien dice el grave y urgente, pasaron 115, 90 y 60 días en la mayoría de los casos. Solicitamos usar la herramienta reglamentaria y constitucional que nos queda dentro de la Junta para que el cuerpo se hiciera eco y fuera el propio cuerpo quien pidiera a la intendencia que cumpliera con dar respuesta”, indicó.

Sin embargo, desde Vamos Uruguay cuestionaron que la bancada del Frente Amplio no acompañara el trámite. “Nos sorprendió que nos negaran el tratamiento, sobre todo porque nos mostramos como lo que somos: una oposición constructiva”, sostuvo Rodríguez, y agregó que las razones del rechazo “habría que preguntárselas al intendente (Francisco Legnani) y a la bancada oficialista”.

Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

El sector adelantó que aguardará una respuesta del Ejecutivo departamental antes de evaluar otras medidas. “Esperamos que, luego de haber dado los pasos constitucionales y de haber denunciado públicamente la situación, el intendente entienda razonable nuestro pedido y empiece a dar respuesta a los informes, al menos para contar con los insumos necesarios para hacer nuestro trabajo”, afirmó el edil.

Para Vamos Uruguay, el acceso a la información es una cuestión institucional. “La transparencia y contar con toda la información es parte del cuidado de la democracia. Representamos a una parte importante de la población que no votó al actual gobierno departamental y que entiende que los recursos deben destinarse a determinadas prioridades que quizás no están siendo contempladas”, concluyó Rodríguez.