Coalición planteará más suba de salarios y menos impuestos en la Rendición de cuentas

A grandes rasgos, en la coalición de gobierno hay una evaluación más que satisfactoria del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el jueves pasado y que comenzará a tratarse formalmente esta semana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

Más que satisfactoria por la apuesta a aumentar significativamente el gasto -hay un incremento de US$ 226 millones para el año que viene- en áreas clave que los socios del oficialismo venían reclamando en las últimas semanas: educación (US$ 45 millones), seguridad (US$ 27 millones) y el siempre postergado sector de la ciencia, tecnología e innovación, que recibirá US$ 26 millones.

“Es una gran Rendición de Cuentas”, resumió a El País diputado colorado Conrado Rodríguez, quien celebra la “notoria priorización del gobierno” a todos los rubros que demandaba tanto su partido como el resto de los socios.



“Estamos muy de acuerdo”, afirmó por su parte el otro diputado colorado que integra la comisión, Jorge Alvear.



“Hay mucha conformidad”, respondió a su turno el diputado blanco Álvaro Viviano.



Álvaro Perrone, representante de Cabildo Abierto -partido que suele manifestar con más énfasis que los otros sus disconformidades con el gobierno- también opinó que la iniciativa dejó una “buena impresión”, con anuncios para “celebrar”, como el acuerdo para la recuperación salarial para el final del período con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) -, asunto que se lleva en esta Rendición US$ 70 millones del total del incremento del gasto.

Pero esto no significa que en la discusión parlamentaria no haya lugar para cambios, propuestas y debates, porque la sintonía con el mensaje del Ejecutivo no se traduce tampoco en acuerdo total.

Los planteos

El diputado nacionalista Sebastián Andújar da por descontado que la recuperación salarial es bienvenida, pero que de todas formas hay algunos funcionarios que deberían ser contemplados especialmente y no lo fueron, a juzgar por el articulado de la Rendición: los policías. Los uniformados de azul ya habían escuchado en palabras del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que esa era al menos una preocupación suya -aunque luego no se haya reflejado en el texto de la iniciativa- y este legislador blanco, con el apoyo de su correligionario Gonzalo Mujica, buscará ahora la forma de otorgarles un “plus”.



“Nuestro objetivo es encontrar una fórmula para subirles el salario, por lo que vamos a trabajar para encontrar una redistribución de recursos”, dijo Andújar sobre un planteo que también cuenta con el apoyo del representante del Partido Independiente, Iván Posada. “Es un tema importante”, subrayó este diputado a El País.



Lo salarial también es una preocupación de Perrone, porque en Cabildo Abierto bregan desde hace tiempo por un aumento general de los ingresos del personal sumergido de las Fuerzas Armadas. De hecho, el líder de los cabildantes, el senador Guido Manini Ríos, había adelantado que el incremento que ellos pretenden para los subalternos de las tres fuerzas sea del 10%, un porcentaje alejado a lo que envió el gobierno, que circunscribió todo aumento del sector público al convenio de la recuperación salarial progresiva para 2024. Asimismo, en Cabildo también se defenderá un incremento para los maestros y profesores de contexto crítico, más allá del aumento dispuesto para los directores de los liceos de estas características.



Luego, aunque los planteos de los legisladores en algunos casos son amplios y variados, hay también algunas coincidencias respecto a lo tributario. Bajar el IRPF y el IASS es una promesa que hizo el 2 de marzo pasado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, supeditada a que la economía crezca este año mas del 3,8%, algo que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, advirtió que así será, porque esa es hoy la estimación actual del gobierno. Sin embargo, en esta Rendición no se incluyó nada en este sentido, lo que generó alguna “desilusión” incluso en algunos legisladores blancos, según supo El País.



“Hay que aliviar la carga tributaria, aunque no sea en esta Rendición”, planteó Andújar en ese sentido.



Pero lo que sí se pondrá arriba de la mesa en esta oportunidad, por parte al menos de Cabildo Abierto, es la intención de aliviar la carga tributaria para las pequeñas y medianas empresas, a través de la baja del IRAE.

El MEf vuelve al palacio legislativo el miércoles El equipo económico, encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, comparecerá este miércoles 6 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, para defender el articulado del proyecto de Rendición de cuentas entregado el pasado 30 de junio.



Los legisladores escucharán el análisis coyuntural y estructural de la ministra, y luego plantearán algunos de los cambios que buscarán introducir en el articulado.

