Quita de aportes a la Udelar incluida en la Rendición de Cuentas abre polémica

La Rendición de Cuentas tiene 459 artículos que abordan los más variados temas, muchos de los cuales generarán varios debates en el Parlamento, incluso entre los legisladores de la coalición de gobierno, quienes defenderán cada uno las aspiraciones de sus partidos.

Sin embargo, hay un tema que encontró a casi todos los diputados oficialistas de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda -que comenzará a tratar el proyecto este miércoles- alineados y en contra de la propuesta del gobierno: la eliminación de la contribución adicional al Fondo de Solidaridad que aportan los profesionales egresados de la Universidad de la República.



La eliminación propuesta es progresiva: empieza con una reducción de “un 25% (veinticinco por ciento) anual acumulativo, sobre el cargo vigente en el año 2022, hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026”.



¿Cuál es el problema? Que de esta manera la Udelar se estaría quedando sin este ingreso -que es de US$ 13 millones anuales, aproximadamente- con el que se financia la infraestructura universitaria no edilicia del interior, entre otras cosas.



El senador blanco Jorge Gandini ya adelantó a La Diaria que no está dispuesto a votar este artículo -que él mismo promovió, junto con el diputado colorado Conrado Rodríguez- si no complementa un financiamiento sustitutivo. “Tenemos que restituirle estos fondos de algún modo”, dijo a El País el diputado blanco Álvaro Viviano.



Lo mismo afirmó el nacionalista Sebastián Andújar: “Estamos de acuerdo con que los profesionales dejen de hacer este aporte, pero si no se encuentra financiación es difícil que pueda votarlo”, afirmó.



Una sintonía muy similar con este problema también manifestó Iván Posada, del Partido Independiente. “Estamos de acuerdo con la eliminación de este aporte creado en el 2000, pero claramente tiene que ser sustituido por recursos que provengan de rentas generales”, opinó.