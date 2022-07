Negociarán los cambios en la carrera de los funcionarios públicos: sepa cuáles son

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Instaurar cambios en la carrera de los funcionarios públicos es una prioridad para el gobierno, pero sobre todo lo es para el Partido Independiente. El socio más a la izquierda en la coalición ha insistido en la necesidad de impulsar cambios en la forma en que se generan los ascensos y se ha referido a la necesidad de evaluar a los trabajadores según sus competencias.

El Partido Independiente ha pedido que se avance en este sentido y la Rendición de Cuentas era una oportunidad para esto, según lo entendió el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto fue descartado luego de que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se negara en la noche del miércoles a firmar el convenio salarial con el gobierno si no se quitaban dos artículos sobre la carrera de los funcionarios del texto.



Fue este miércoles, también, que a la salida del Ministerio de Trabajo el presidente de COFE, Martín Pereira, declaró a El País: “Seguiremos trabajando, pero no se firmó. El convenio se aprobó, pero hay algunos artículos en el capítulo de funcionarios con los que no estamos de acuerdo, según lo que nos dijeron. Los artículos no los vimos, pedimos que nos los muestren. Vamos a firmar si el Poder Ejecutivo nos confirma que estos no están en la rendición de cuentas”.

Pese a esto, bien temprano en la mañana de ayer el gobierno confiaba en que sí o sí se llegaría un acuerdo. Esto fue lo que pasó luego, ya sobre el mediodía, pero el precio fue caro. El Poder Ejecutivo aceptó sacar de la Rendición de Cuentas los artículos que proponían cambios en la carrera funcional, y recién luego de esto COFE aceptó firmar. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, esta discusión está lejos de cerrarse, y de hecho se apresta a liderar las negociaciones para conseguir los cambios que pretenden se instauren antes de 2025.



“Sentimos satisfacción de haber alcanzado el acuerdo de recuperación salarial de los trabajadores del sector público, de COFE y de la enseñanza. El atraso se dio por algo ajeno al gobierno, que fue la pandemia”, señaló el ministro ayer a El País, y enseguida agregó, en cuanto a la carrera funcional, que el gobierno está decidido a “ratificar su determinación a hacer la reforma”.



Mieres advirtió que en los próximos días las carteras de Trabajo y Economía, además de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) -liderada por Conrado Ramos, que también pertenece al Partido Independiente- y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) llamarán a una negociación colectiva a los trabajadores públicos para empezar a negociar las modificaciones en la carrera. También se le dará participación al Parlamento.

Funcionarios

La reforma implica que haya mayores evaluaciones por desempeños (lo que se entiende como un paso previo a que pueda haber despidos por rendimiento), que al menos el 50% de los que tengan cargos jerárquicos concursen, que se controle la calidad de los concursos y de los ascensos, que haya un sistema de retiros a partir de las excedencias y que los funcionarios asesoren al gobierno y participen de las reestructuras. Además, el plan incluye una reconstrucción de la carrera administrativa de los funcionarios definiendo los perfiles de cada uno e identificando cuáles son sus tareas, para que así se puedan eliminar las históricas inequidades salariales.



El año pasado, la ONSC dio a conocer un informe titulado: “Primera encuesta de capacidades de los funcionarios de la Administración Central para las políticas públicas”. El estudio, que se hizo con los datos de una encuesta online y no obligatoria para los trabajadores, determinó que la gran mayoría de los funcionarios del Estado no tenían capacidades analíticas, es decir, de planificación, asesoramiento y evaluación de lo que se hace en cada oficina.