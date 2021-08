Coalición plantea una nueva cláusula al acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una moción acordada a la interna de la coalición le otorgó al respaldo al ministro Luis Alberto Heber, interpelado ayer por el Frente Amplio, y solicitó al Poder Ejecutivo que se incluya en el acuerdo con Katoen Natie la necesidad de una autorización previa del Estado uruguayo ante la venta de la empresa.

El consenso se alcanzó en la coalición, luego de que Cabildo Abierto -sector del senador Guido Manini Ríos- presentara un documento con su propia moción donde planteaba suspender la ejecución del acuerdo con la firma belga. Además proponía conformar una comisión legislativa para estudiar alternativas al acuerdo en conjunto con el Poder Ejecutivo.



El texto final, de cuatro puntos, fue firmado por los senadores de Cabildo Guillermo Domenech y Raúl Lozano. En primer lugar se respaldó a Heber luego de las explicaciones dadas al Frente Amplio. Luego se afirma que “el gobierno de la coalición ha tenido que buscar soluciones dada la situación generada por las administraciones anteriores que expusieron al país a reclamos internacionales”.

En el tercer punto es que se pide que “se incluya en el acuerdo la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa”. En tanto, en última instancia se solicita al Ejecutivo la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios.



En una exposición crítica con el acuerdo, Domenech dijo que “no adjudica malas intenciones o intenciones dolosas”, pero se cometieron “importantes errores”. Agregó que no comparte la confidencialidad de contratos y señaló que el acuerdo con Katoen Natie “merece objeciones”.

El duelo.

Las interpelaciones parlamentarias son extensas, agotadoras, por largos momentos aburridas, pero todas tienen un común denominador: un duelo discursivo que protagonizan el legislador interpelante y el ministro convocado a sala, cada uno con sus respectivos estilos, herramientas, argumentos e historias personales. Los duelos pueden ser más o menos chispeantes, agresivos o dinámicos, pero hay algunos que destacan por el especial choque de estilos y diferente uso de la retórica. Y eso fue lo que ocurrió ayer en el Senado.

De un lado del hemiciclo, el senador Charles Carrera, el primero en tomar la palabra, como es de orden, apuntó directo al fondo del asunto de la interpelación, a la gestión del gobierno en el acuerdo millonario llevado adelante en el puerto con la empresa Katoen Natie. Durante su alocución levantó pocas veces la voz y casi no generó interrupciones. Y en el otro extremo, el ministro Luis Alberto Heber -que esperó tranquilo su momento, resoplando un par de veces a través del tapabocas- hizo valer al momento de hablar sus 35 años de carrera parlamentaria, que contrastaron con los menos años de experiencia legislativa del senador interpelante.

Carrera mantuvo gran parte del tiempo los ojos puestos en sus documentos y apuntes, y basó su argumentación en torno a dos ejes temáticos, y una palabra clave. El primer eje se constituyó con la idea madre de que la concesión de la terminal especializada en contenedores a la compañía belga hasta 2081 fue “inconstitucional, ilegal e inconveniente”, algo que ya había adelantado públicamente. Y que se estaba al frente de la “mayor entrega de la soberanía nacional en la historia reciente, por lo menos desde la presidencia de (José) Batlle y Ordóñez”.

Heber exhibe en el Parlamento una carta firmada por su antecesor, el ministro Víctor Rossi. Foto: Leonardo Mainé

El segundo eje giró sobre la base de que la amenaza del juicio contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones no era tal -“en nuestra opinión el juicio estaba ganado, quienes negociaron no se asesoraron”, señaló-, o que en todo caso el gobierno debía haber informado “a toda la comunidad” desde un comienzo sobre esa posibilidad.



La palabra clave, en tanto, fue “llave”. “Les dimos la llave del puerto, del tránsito del puerto de Montevideo” a la multinacional, dijo el dirigente del MPP en determinado momento. “La llave de este acuerdo la tiene Katoen Natie”, agregó en otra oportunidad.



Es que para Carrera, y todo el Frente Amplio, “este acuerdo, en los términos establecidos, ata la política” nacional de “pies y manos”, y debilita “fundamentalmente la soberanía nacional”.



Casi todas las frases las pronunció sin mayor alteración en su voz, salvo sobre el final, cuando se refirió a que -entre otras cosas que calificó de “graves”- el acuerdo supuso “costos muy significativos e inciertos al Estado que en forma primaria se estima que supera los US$ 2.000 millones en valor actual”. Esto último en el entendido de que el contrato “habilitó” a Katoen Natie a que si la empresa es enajenada en el futuro, el Estado debe reconocer “los derechos a los nuevos accionistas”.



Enojo y humor.

Cuando Heber tomó la palabra imprimió una cadencia a la que el Parlamento está acostumbrado desde 1985, cuando asumió como diputado. Administró un criterio de gradualidad. Empezó despacio, al desviar la discusión a 1992, año en que se aprobó la Ley de Puertos -en gobierno del Partido Nacional-, la misma norma que hoy cita el Frente Amplio para decir que no es respetada por el Poder Ejecutivo al violar la libre competencia en beneficio de Katoen Natie.



“La citan permanentemente para decir que violamos la ley, (pero) no la violamos, la hicimos, la instrumentamos y ahora la potenciamos”, dijo Heber, que empleó luego una metáfora visual: “Hay gente que vive en el pasado permanentemente, con anteojeras y (que) mira las baldosas que va a pisar y no levanta la mirada para ver lo que se viene para la región y para el país”, agregó.

Charles Carrera, senador del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé.

Ese fue su norte: hablar de las razones geopolíticas y comerciales que sustenta, a su criterio, la necesidad de apostar a un puerto competitivo a nivel continental, con inversiones e infraestructura como la que tendrá luego de la actual inversión.



Después fue más punzante y generó interrupciones de senadores frenteamplistas. Por ejemplo, cuando se refirió al rol que tuvo en este tema el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. Según sostuvo, él le dijo que había que “negociar” con Katoen Natie.

La carta El ministro interino de Transporte, Luis Alberto Heber, exhibe una carta firmada por su antecesor, el ministro Víctor Rossi, en la que respondía consultas realizadas por la empresa Katoen Natie. Allí, en un texto que para Heber fue una “confesión de parte” de que se incumplía la normativa portuaria, Rossi aseguró que el gobierno que entonces encabezaba el presidente Tabaré Vázquez (año 2017) debía “ajustarse a la legislación vigente y sus disposiciones reglamentarias”.

Cruces con Beatriz Argimón Uno de los momentos de mayor tensión ayer durante la interpelación se dio cuando el senador Óscar Andrade se burló del senador Sergio Botana, al insinuar que no parecía que hubiera “pisado la facultad”. Ante ese comentario, la vicepresidenta Beatriz Argimón lo interrumpió para decirle que se estaba “refiriendo despectivamente a un senador”, que además no estaba en sala “para defenderse”. “Le pido por favor respeto”, le dijo, y Andrade respondió: “No vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. Lo tengo anotado”.



Esto molestó a la presidenta de la cámara. “¿Usted quiere que repita los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, se les dijo al interpelado?”, señaló levantando el tono de voz. “Mire, le voy a decir: ‘Secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad, todo eso dijo. Así que cállese la boca y siga con respeto”. Esto generó críticas de los frenteamplistas Enrique Rubio y Liliam Kechichian, que cuestionaron la ecuanimidad de Argimón.

Unidad reguladora en el puerto El ministro Luis Alberto Heber le dio ayer “la bienvenida” al proyecto de ley elaborado por el Partido Colorado, y que tiene por objetivo crear un ente regulador en el puerto de Montevideo. Este dará asesoramiento, sobre todo, en la fijación de las tarifas. En concreto, será una “Unidad Reguladora de Asesoramiento a la Administración Nacional de Puertos (ANP), que esté muy arriba y estudie técnicamente el tema tarifario para poder tener pleno control”, dijo el ministro durante la interpelación, luego de pedirle una interrupción al senador Sergio Botana. El anuncio era esperado por los colorados, quienes se reunieron el lunes con el secretario de Estado para insistir en la necesidad de esta iniciativa, ya que entienden que hay que poner límites a la actividad de las empresas privadas que operan en la terminal.



El organismo será similar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), como informó ayer El País.

Algunos momentos de la interpelación

Jorge Gandini | senador del partido nacional Frente y Montecon Jorge Gandini cuestionó el trato que tuvieron los gobiernos frenteamplistas con el competidor portuario de Katoen Natie, Montecon. “Estaban acomodados con el Frente Amplio”, dijo sobre las habilitaciones transitorias que se les daban para operar.

Óscar andrade | senador del frente ampliO Sobre corrupción Fiel a su estilo, el senador Óscar Andrade fue provocativo al inicio de su intervención. “Si un día se quiere hacer un debate general sobre corrupción y partidos políticos, encantado... Callate”, le dijo al senador Sebastián Da Silva, que quiso interrumpirlo.