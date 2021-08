El enojo de Heber con Carrera: "No lo admito, ni a él ni a nadie, que vaya al juzgado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Dolo o total negligencia". Esas fueron las hipótesis planteadas por el senador frenteamplista Charles Carrera durante una conferencia de prensa en referencia a la actitud del ministro Luis Alberto Heber en el marco del acuerdo con la empresa Katoen Natie. Una idea similar planteó este miércoles durante la interpelación al secretario de Estado.

"Acá estamos cara a cara, para vernos las caras. Acá se dijo algo que yo no admito y no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo el miembro interpelante: que había dolo. Yo eso no lo admito, ni a él ni a nadie. Que vaya al juzgado ahora, que pida un cuarto intermedio y vaya ahora", expresó Heber visiblemente moleto.



El ministro aseguró que se trata de una afirmación "que hay que probar, porque no se puede estar suelto de lengua y decir cosas. Se pasó un límite", dijo y agregó: "Que se discutan ideas sí, que se cuestione sí, que se hable como se habla en el comunicado del Frente Amplio con el que no estoy de acuerdo pero que no hay insultos sí", expresó.



"Quien grita en la pulpería calla en la comisaría. Acá no vino a repetir eso. Grita allá, acá no grita. Acá se tiene que decir e ir al juzgado", dijo Heber alzando la voz, lo que generó la respuesta de varios senadores y el pedido de "silencio" por parte de vicepresidenta Beatriz Argimón.



"¡Estás nervioso!", le gritó uno de los presentes y el ministro respondió: "No, no, yo no estoy nervioso. Estoy ofendido. Han cambiado las reglas de discusión, acá no se puede acusar suelto de lengua a alguien si no se tienen las pruebas", expresó el ministro y continuó con su exposición.

Durante la conferencia, Carrera indicó que si bien no se le quieren "atribuir intenciones" al jerarca, se puede pensar que el ministro "actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos ni económicos".



Este miércoles Heber fue llamado a sala para hablar del acuerdo al que se alcanzó entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie. Un acuerdo calificado por el ministro como "excelente" y "altamente beneficioso".



Sin embargo, Carrera opinó por su parte que es un acuerdo al que se llegó sin transparencia y que no crea puestos de trabajo, como aseguró el ministro.