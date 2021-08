FA asegura que Heber actuó con "dolo" o "total negligencia" en acuerdo con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El legislador Charles Carrera, en representación de la bancada de senadores del Frente Amplio, expresó que el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, pudo haber actuado "con dolo" o con "total negligencia" en el acuerdo con la empresa Katoen Natie.

Carrera indicó que si bien no se le quieren "atribuir intenciones" al jerarca, se puede pensar que el ministro "actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos ni económicos".



"La otra hipótesis es la total negligencia e incompetencia del ministro Heber en el desarrollo de esta negociación que causa muchos perjuicios", dijo el legislador.



Este miércoles la bancada de senadores del Frente Amplio realizó una conferencia de prensa con el objetivo de presentar un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictado en 2008, en el que se le da la razón al Estado uruguayo en el marco de la demanda que había presentado la empresa Katoen Natie, dijo Carrera.



"Es un juicio que se inicia en 2004 bajo la presidencia del doctor Jorge Batlle y culmina en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez en el año 2008. Le da la razón al Estado uruguayo, que es lo correcto porque en el puerto de Montevideo rige la libre competencia y quien puede disponer las políticas portuarias de nuestro país es el Poder Ejecutivo en conjunto con la Administración Nacional de Puertos", indicó.



Sentencia del TCA del año 2008 confirma posición contraria a un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente celebrado por el gobierno con la empresa Katoen Natie y confirma inexistencia de argumentos jurídicos en su amenaza de juicio contra el Estado uruguayo. (abro hilo) pic.twitter.com/dDdQDsM7L8 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 11, 2021

El senador expresó que la bancada optó por dar a conocer el fallo "porque es un hecho muy grave que el máximo órgano de Justicia le haya dado la razón al Estado uruguayo en el conflicto con Katoen Natie, pero resulta que eso no fue llevado en consideración a la hora de negociar". "Hay que actuar con transparencia en un tema de interés nacional y presentar la información", agregó.



"Creemos que la empresa no ha actuado con buena fe, porque fue invitada por los senadores del Frente Amplio a la Comisión de Transporte y nos hizo un racconto de toda la historia desde cuando llega a Uruguay y desarrolla sus inversiones. El abogado que estaba presente en representación de la empresa TCP y el Grupo Katoen Natie en esta demanda, no nos puso sobre la mesa ese dato", indicó en referencia al fallo del TCA.

El senador indicó además que el acuerdo "es ilegal porque se violan un conjunto de disposiciones y se viola la ley madre en materia portuaria, que es la Ley de Puertos, que establece el principio de la libre competencia", dijo



Carrera indicó además que esta ley establece que en el puerto de Montevideo deben haber diferentes operadores portuarios y que "los usuarios tienen el derecho de elegir qué operador les conviene más".

Asimismo, Carrera afirmó que este acuerdo "es muy negativo para los intereses nacionales" porque afecta toda la cadena económica. "Afecta el comercio exterior, a los exportadores, pero también la importación y el comercio interior. Nos afectará a cada uno de nosotros cuando vayamos a comprar un producto como un comestible, la vestimenta, algún electrodoméstico en los almacenes y las tiendas de nuestro país", indicó.



"Se estableció un monopolio privado sin regulación, un monopolio desregulado y existe la posibilidad de que la empresa establezca tarifas y nosotros vamos a pagar ese recargo", expresó.



"Hay una entrega de la soberanía, el Estado uruguayo se amputa hasta el año 2081 la posibilidad de dictar las políticas portuarias, de editar el reglamento de atraque de buques sobre cómo es el tránsito en el puerto de Montevideo. Para poder modificarlo, durante 60 años, es Estado uruguayo tendrá que ir a pedirle autorización a esta empresa privada. Es muy negativo", sentenció.