Parlamento: Frente Amplio interpela a Heber por acuerdo del gobierno con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro Luis Alberto Heber llegó al Parlamento para ser interpelado por los senadores del Frente Amplio, en el marco del acuerdo que el gobierno alcanzó en el puerto con la empresa belga Katoen Natie.

"Hoy aquí Luis Alberto Heber concurre como ministro interino de la cartera de Transporte y eso es importante porque desde el Frente Amplio no teníamos ningún inconveniente y para el país es mejor que hoy esté presente uno de los artífices o negociadores de este acuerdo", dijo el senador interpelante, Charles Carrera.



El legislador recordó que "el objeto de esta interpelación es exigir la responsabilidad política de la Presidencia de la República y del ministro de Transporte que tuvo un rol central en el acuerdo Uruguay-Katoen Natie".



Carrera aseguró que en este acuerdo "no existió transparencia" y aseguró que hubo "muy poca información". Este acuerdo "es un acto de entrega de la soberanía nacional, es el mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente", dijo. "Les dimos las llaves del puerto, les dimos las llaves del tránsito del puerto de Montevideo", agregó.



"No existió ninguna garantía para la República, ninguna garantía para los empresarios nacionales, ninguna garantía para los trabajadores y para las familias uruguayas", dijo en la misma línea el senador. "Estamos en un grave problema país y tenemos que tomar una actitud como sistema político, tenemos que hacernos cargos todos porque se nos va el futuro", expresó.



El senador indicó además que la demanda que había sido presentada por la empresa belga "es infundada" y consideró que "no había ninguna explicación razonable para llegar al monto de US$ 1.500 millones".



"Para el Frente Amplio no existió ningún juicio, fue una amenaza y lo que llamó la atención fue cómo el gobierno dio por ciertos los argumentos de la empresa, pero los dio por válidos no ante un juicio sino en una instancia de consulta y diálogo entre las partes", expresó.

Para concluir su exposición, Carrera consideró que el juicio "era imposible" ya que "existían argumentos sólidos para defender la posición de la República" y "no solamente de cómo fueron los últimos 15 años, sino defender la posición de la República por lo menos en los últimos 20 años, desde que nació TCP".



"Mi intención no es atribuirle intención, creo que estamos en un momento muy importante para que se aclare este conjunto de interrogantes que hemos planteado y que se aclare que el actuar del presidente y del ministro fue conforme al ordenamiento jurídico, en nuestra opinión no fue así", finalizó.

Tras la presentación de argumentos y la realización de las preguntas, tomó la palabra Heber quien agradeció la oportunidad de volver a la Cámara de Senadores.



"Nuestra intención es que el país entienda el gran, el excelente el altamente beneficioso acuerdo que ha hecho el país en una situación que tenía el puerto a nuestra manera de entender", dijo el ministro. "No violamos la ley, la hicimos, la instrumentamos y ahora la potenciamos, porque el mundo cambia muy rápidamente y hay unos que viven en el pasado", expresó.



Heber indicó que algunos son "pequeños en la mirada", lo que hace difícil "tener una discusión". En esa línea, el ministro indicó que lo que se busca es que el puerto de Montevideo no sea "feeder", es decir que presta servicio a otros puertos de mayor importancia y tamaño.



"Nosotros creemos, y ahí va la soberanía de la que tenemos que hablar, que el puerto de Montevideo crezca lo suficiente para captar la carga grande, para captar los grandes barcos y que otros puertos sean feeder en la región con respecto a nosotros y no nosotros con respecto a ellos", indicó en referencia a la pérdida de la soberanía mencionada por Carrera.