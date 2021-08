"¡Cállese la boca y siga con respeto!": cruce entre Argimón y Andrade en interpelación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Cállese la boca y siga con respeto!", le reclamó la vicepresidenta Beatriz Argimón al senador opositor Óscar Andrade esta tarde, cuando transcurrían más de ocho horas de la interpelación al ministro Luis Alberto Heber por el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que opera en el puerto de Montevideo.

El cruce, uno de los más álgidos en toda la jornada, ocurrió luego de que el senador Óscar Andrade señalara: "Le decimos a una multinacional: 'usted va a operar una playa contenedores y gane lo que quiera. Haga de mí lo que quiera; gane lo que quiera ganar durante 60 años'. ¿Hace falta haber pisado la facultad de Daniel (Olesker), Mario (Bergara), (Sergio) Botana, aunque no parezca? ¿hace falta?".

Beatriz Argimón en debate con Óscar Andrade durante la interpelación a Luis Alberto Heber. Foto: Captura

En ese momento, la vicepresidenta lo llamó al orden al senador: "Senador, disculpe, usted se esta refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defenderse. Le pido por favor respeto", dijo en referencia al senador nacionalista Botana.



Andrade retrucó: "Yo la entiendo, presidente, pero no vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. ¡Lo tengo anotado!".



Sin embargo, Argimón tomó nuevamente la palabra y lanzó: "¡Espere un poquito que estoy hablando! ¿Usted quiere que repita los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, le dijo al interpelado?"



Entre gritos desde el plenario, prosiguió: "¡Mire le voy a decir: secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad. Todo eso dijo. Así que cállese la boca y siga con respeto!".



Tras un pedido de interrupción del senador Enrique Rubio, Argimón le pidió que prosiguiera porque se debía hacer una interrupción para sanitizar la sala. A continuación, Rubio le respondió: "Le digo pacíficamente señora presidenta que si usted quiere una intervención de esas características, tiene que bajar a sala".



En ese instante, la vicepresidenta lo cortó y le indicó: "¡Es una aclaración que le hice al miembro que está hablando!". Sin embargo, Rubio continuó hablando y le dijo: "Está violando el reglamento!", a lo que Argimón le indicó: "¡No estoy violando el reglamento porque estoy aclarando lo que se dijo en toda la sesión!".



No obstante, la respuesta contra Argimón no quedó allí porque intervino la senadora Liliam Kechichian y apuntó contra la vicepresidenta. "Usted no ha tenido el equilibrio necesario porque no llamó la atención...", allí Argimón le retrucó: "Cuestione la mesa" y la senadora le dijo que "no la estaba cuestionando" y le recordó que previamente el senador Sebastián Da Silva se refirió a Bergara "sin estar en la sala" y le dijo que era "el rey de los números" y más, hablando "de manera muy despectiva" del senador.



"No fue en forma despectiva", respondió Argimón sobre los dichos de Da Silva, lo que derivó en una risa desde la bancada del Frente Amplio, y la respuesta de la senadora: "No sé entonces qué entiende usted por despectivo". Argimón dijo: "No tenemos los mismos criterios".



Tras este intercambio Andrade prosiguió con su presentación.