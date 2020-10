Coalición habilita la libre importación de combustibles para barcos y tambalea el monopolio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de Diputados aprobó ayer el articulado del Presupuesto Nacional y, entre otras novedades, se incluyó un artículo que establece que “el monopolio” de Ancap, consagrado por ley en 1931, “no regirá en el Puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos”.

Este artículo, que en caso de ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento quiebra el monopolio de la petrolera estatal, no fue en principio enviado por el gobierno en su proyecto de Presupuesto Nacional, sino que fue agregado por la bancada de diputados de la coalición multicolor como un aditivo a pedido del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. El presidente de la comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, el diputado blanco Sebastián Andújar, explicó a El País que “del ministerio vino (el pedido de) que (la liberación del comercio de combustibles) fuera para el puerto y los legisladores le agregaron que fuera para los puertos y para los aeropuertos internacionales”.



El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, propuso quitar la potestad de liberar el comercio de combustibles para aviones, por considerar que Ancap está en condiciones de cumplir con esa demanda. Finalmente, eso fue lo que se votó: el monopolio solo cae para el suministro de barcos.

Andújar sostuvo que este cambio es necesario por la falta de combustible. “Los barcos no pueden venir al puerto de Montevideo porque no pueden cargar fueloil. Están parando en Cassino (Brasil) o en Buenos Aires. Ancap tiene comprometida su producción de fueloil para las pasteras. No tiene más capacidad de producción o por lo menos no lo tiene planteado. Entonces estamos dejando de dar servicios y eso puede repercutir desde el punto de vista comercial”, aseguró, y agregó que el comercio de combustible entre privados “se puede fiscalizar perfectamente”.

A propósito de esto, desde Ancap informaron a El País que la disponibilidad de fueloil se ha reducido desde hace algunos años debido a la selección de crudos más livianos, con mayor contenido de gasolina y gasoil, y menor contenido de pesados como el fueloil. De todas maneras, aclararon que hasta ahora se ha podido abastecer toda la demanda de los barcos.

La producción de fueloil de Ancap se destinó en 2019 al suministro de plantas de celulosa (aproximadamente 100.000 toneladas por año) y al mercado búnker o marítimo (70.000 toneladas por año). Sin embargo, en Ancap advierten que la planta de UPM 2 agregaría una demanda de 70.000 toneladas al año a partir de su puesta en funcionamiento, lo que pone en dudas la capacidad futura de cumplir con el abastecimiento.



Acuerdo político.

Esta iniciativa agregada al Presupuesto va en la misma línea que la propuesta por el Ejecutivo cuando envió la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde también proponía el fin del monopolio de Ancap aunque no lo restringía, como lo establece el nuevo artículo, al mercado de combustibles para barcos.



Durante la discusión de la LUC, el Partido Colorado y Cabildo Abierto se opusieron a tumbar el monopolio de Ancap. La propuesta convenció esta vez a ambos.



Estación de suministro.

Esta propuesta legislativa está asociada a otra medida adoptada por el gobierno en las últimas horas. El directorio de Ancap aprobó ayer convocar a un llamado abierto para que un privado conecte mediante una cañería la refinería de La Teja con el puerto, y además instale allí una estación para suministrar combustible a los barcos.



El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, explicó a El País que tanto la liberación de la importación, comercialización y exportación de combustibles para barcos como la instalación en el puerto de una estación de suministro de fueloil buscan “estimular la actividad portuaria”, bajo la concepción de que “a mayor apertura, más competencia y crecimiento.”

Claves del debate sobre Presupuesto - El martes, durante el primer día de tratamiento del articulado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, la coalición quitó el artículo que aumentaba el salario de los presidentes de los entes públicos, una iniciativa que había sido cuestionada por el Frente Amplio.



- La comisión aprobó partidas extras para la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), aunque no definió de dónde sacaría los fondos para financiar estos incrementos, lo que fue catalogado por el diputado Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, como “mamarrachesco”.



- El artículo 611 del proyecto enviado por el Ejecutivo traslada el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), lo que fue resistido por Cabildo Abierto y se negoció a nivel de gobierno.