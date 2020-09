Coalición evalúa retirar artículos de la ley de Presupuesto que cambian control de la UAM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de diputados de la coalición de gobierno se reunió ayer con el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, y con el subsecretario, Juan Ignacio Buffa, para analizar el futuro de los artículos del proyecto de Presupuesto, que le quitan el control a la Intendencia de Montevideo (IMM) de la futura Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que reemplazará al Mercado Modelo, y se lo dan al Poder Ejecutivo.

El tema causó molestia en el Frente Amplio, cuyos dirigentes reclamaron en forma insistente una marcha atrás. Pero también sorprendió a los propios legisladores oficialistas, algunos de los cuales no entienden por qué el gobierno llegó a esta decisión sin siquiera haber dialogado con las autoridades de la IMM. “Nos meten en un lío justo ahora”, admitió a El País un diputado oficialista.

Por ahora, de todos modos, no habrá marcha atrás ni se seguirá adelante sin cambios. La bancada definió con Uriarte la formación de una comisión coordinada por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que discutirá qué hacer con el tema. Allí se convocará a la Intendencia de Montevideo y a las gremiales granjeras.



A priori hay tres opciones, dijo a El País el presidente de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el nacionalista Sebastián Andújar. Una es llegar a un acuerdo y defender los artículos en el Presupuesto, otra es desglosarlos y analizarlos por separado en comisión de Ganadería o de Hacienda, y una tercera es retirarlos y que no se traten. Las tres están arriba de la mesa. Pero Andújar dio una pista de por dónde viene el futuro de la iniciativa: “El apresuramiento con el cual se presentó el proyecto no ayuda por el tiempo acotado a manejarlo de la mejor manera y quizás deba ser analizado con mayor profundidad”.

En la reunión, el ministro fundamentó la propuesta de cambio abrupto en la gobernanza de la UAM por los reclamos de productores que no ven reflejado su esfuerzo en las políticas comerciales y se les hace difícil ser competitivos. “Los productores quieren que el control sea del Ejecutivo y no solo de la intendencia”, indicó Andújar, quien admitió que tiene dudas sobre el alcance jurídico del cambio, si se afecta la autonomía y si el Presupuesto es la herramienta ideal para una modificación de esta relevancia en una empresa de derecho privado.

En la reunión de ayer uno de los más críticos fue el diputado de Alianza Nacional, Álvaro Viviano, quien dijo a El País que no cree que la decisión del gobierno sea la correcta. “Me inclino por un camino de diálogo que busque contemplar a todas las partes. Ello implica atender razonables planteos de los productores y corregir criterios de gestión, pero también contemplar la historia de la intendencia en este proyecto y el esfuerzo invertido por más de 10 años”, indicó. Viviano cree que poner este tema a discusión en el Presupuesto “no sería a priori lo más conveniente”. En tanto, Uriarte dijo en rueda de prensa que aplaude lo realizado por la intendencia en la UAM. “Esta obra será un orgullo de Uruguay, es parte del país que soñamos”, afirmó. Pero llamó a indagar “la forma de financiamiento” del proyecto y los riesgos de las finanzas de la IMM.