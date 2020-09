Decisión de pasar al MGAP control de Unidad Agroalimentaria provoca ira en el FA e IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como un baldazo de agua fría cayó ayer en el Frente Amplio y en la Intendencia de Montevideo la inclusión de un artículo en la Ley de Presupuesto por el cual se señala que “el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ejercerá el contralor administrativo sobre la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)”.

El artículo n.º 278 del cuerpo normativo agrega que “el contralor previsto se fundará en razones de juridicidad, oportunidad o conveniencia” y que “se ejercerá a través de observaciones, suspensión de los actos observados y correctivos o remociones que se entiendan pertinentes”.

Actualmente, el presidente y el secretario general de la Comisión Administradora de la UAM pertenecen a la Intendencia de Montevideo. Hay otro representante del MGAP y uno del Congreso de Intendentes, entre otros. La Ley de Presupuesto propone que el presidente y el secretario sean del Ministerio y elimina los representantes de la IMM.

El presidente de la UAM, José Saavedra, se mostró tan sorprendido como molesto al ser consultado ayer por El País. Dijo que la Intendencia “gastó US$ 90 millones en los últimos años en este proyecto y el gobierno nacional US$ 800.000”, que la iniciativa tiene sus orígenes en la gestión del exintendente Mariano Arana y que el gobierno nacional nunca ha mostrado interés en hacerse cargo de ella.

Saavedra agregó que lo que propone el Poder Ejecutivo “es inconstitucional” y advirtió que se trata de “una mala señal” para quienes han apostado a la Unidad Agroalimentaria, “que se inaugurará en dos meses”.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y Finanzas y actual integrante del equipo que acompaña al candidato Daniel Martínez, fue una de las figuras del Frente Amplio que reaccionó con la noticia.



“El gobierno nacional pretende quitarle a la Intendencia de Montevideo la Unidad Agroalimentaria en la Ley de Presupuesto, apropiándose de una inversión de casi US$ 100 millones. Esto desconoce la inversión hecha por la IMM y su impulso en este tema”, sostuvo.



El edil Javier Barrios Bove (Alianza Nacional) le respondió al integrante del equipo de Martínez: “Parece que Ferreri no sabe que la Unidad Agrolimentaria no es de Montevideo, es Metropolitana por Ley 18.832 y 19.720, y si bien la IMM aportó fondos, también lo hizo el MGAP y el MTOP en obras. Lo que se modifica es la integración de su Directorio. Digamos la verdad”.



A su vez, Barrios Bove dijo a El País que el exministro de Transporte y Obras Públicas del Frente Amplio Víctor Rossi debió haber construido los accesos a la Unidad Agroalimentaria “en la que circularán 500 camiones por día” y no lo hizo, por lo que ahora el MTOP deberá asumir esa obra.

Ferreri también cuestionó la ayuda económica ofrecida por el gobierno a la IMM: “El Fondo de Infraestructura Metropolitano (FIM) compensaba los desequilibrios en las partidas que se reparten a través del Congreso de Intendentes. A Montevideo le toca el 12% y debería tocarle al menos el 25%. Por eso se creó el FIM. Al quitarlo, se le quitan US$ 100 millones de obras a los montevideanos”, señaló.