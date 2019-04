César Vega: “En lo del Mides hay un curro y allá en lo de Venezuela ni hablar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Los movimientos ambientalistas están adquiriendo un importante peso político en todo el mundo. ¿Qué ocurre en Uruguay con este tipo de propuestas?

-Lo van a tener. Es cuestión de tiempo nomás. Lo veo positivo porque cada vez hay más cabeza. ¿A qué te juego que vos sos más ambientalista de lo que pensás?

-¿Ambientalista?

-Claro, estás pensando en la bolsa de nylon, en no perjudicar a tus hijos. Todos estamos más ambientalistas de lo que pensamos. Porque, si no, se nos va todo al diablo, viste.

-¿Las propuestas del PERI solo están dirigidas hacia lo ambiental?

-No. En lo económico tenemos algunas buenas ideas, proponemos cerrar el Senado, cerrar parte del Ejército (no las Fuerzas Armadas), el generalato, parte de las embajadas y el servicio diplomático. Poner el sueldo mínimo en $ 25.000 y el sueldo máximo a lo sumo 10 veces el mínimo.

-¿Propone elevar el mínimo salarial?

-El mínimo al toque que se puede perfectamente.

-¿Y en base a qué?

-Vos hablás con todo el mundo que conocés y todos ganan ese dinero. ¿Entonces por qué no se pone?

-Una cajera de supermercado no gana eso.

-Por eso te digo, ahí queremos ir nosotros.

-¿Y cómo lo instrumentaría?

-Por ley y plebiscitarla, que es nuestra cabeza. A pesar de entrar en el Palacio Legislativo, juntar las firmas para plebiscitar la ley. Luego, hágase, cúmplase.

-Y los generalatos, ¿por qué quiere eliminarlos?

-Tenemos más generales que los Estados Unidos de América. Estos días se sabe porque hubo elecciones en Israel que es un país guerrero, que tenemos más generales que ellos. Es insólito. Hay que estudiarlo, te digo Ejército porque algún contacto ya tenemos. Entonces, decimos, no (tocar) a la Fuerza Aérea porque se necesitan más. Sabemos que en Fuerza Naval se necesitan más. ¿Viste que el otro día se les escapó un barco, no? Bueno, por algo se les escapó. Desde el soldado hasta el general tienen que trabajar. No solamente cuando hay inundaciones.

-¿Qué le parecen las negociaciones del gobierno con UPM para concretar una nueva planta de celulosa y, por otro lado, con un consorcio chino para la construcción de un mega emprendimiento portuario en el oeste de Montevideo?

-Malísimos. La planta (de UPM) muy mal porque sería la más grande del mundo en un río muy chico. Tiene diez veces menos caudal que el río Uruguay y, de a ratos, no tiene ni diez veces menos porque está parado. Eso está mal. La Dinama la cuestiona en algunos datos muy severamente. De eso estamos en contra. El puerto chino es un desastre, la flota de barcos chinos es de ladrones, la flota de barcos chinos es todo destrozo del mar y de pescado. Y nosotros le vamos a dar el anclaje y está anunciando el segundo puerto de Montevideo de robo de pescado. No nos interesa ese puerto chino. ¿Sabés lo que proponemos nosotros? Una flota pesquera nacional, ¿cómo puede ser que no tengamos?

César Vega dijo que en una eventual segunda vuelta votará anulado y que al presidente Tabaré Vázquez no le importa nada. Foto: Francisco Flores.

-Entonces, a UPM y al puerto chino, el PERI le dice que no, ¿a que le dice que sí?

-El tema número uno para nosotros es el empleo. No seguridad, empleo. Entonces, por eso planteamos lo del ajo. No vamos a crear como (Juan) Sartori 100.000 puestos laborales (risas). Pero en un millón de hectáreas de soja que se plantan en Uruguay, si en vez de plantarlas por químicos, las hicieras vos, ¿cuánto trabajo hay ahí?

-¿Por qué usted busca ser presidente de la República?

-No, la Presidencia no.

-A ver, ¿cómo es eso?

-Por uno o dos lugares en la Cámara de Diputados. No te olvides que la vez pasada, por uno, el Frente Amplio se queda con la mayoría, o sea, si hubiéramos entrado nosotros el Frente no tenía mayoría. Yo ahí te garantizo que, por ejemplo, cuando se votó la investigadora para los curros de Venezuela, nosotros votábamos a favor de investigar. En esta del Mides, también a favor de investigar. Nosotros votamos todas las investigadoras. En lo del Mides, hay curro, hay gato encerrado y allá en lo de Venezuela ni que hablar. Pero la lucha es también porque queremos meter la ecología en el Parlamento.

-En la pasada elección nacional, el PERI obtuvo 17.835 votos. Hoy, en plena campaña, ¿cómo se ven?

-Nos vemos con uno (un diputado).

-¿Y en ese caso quién sería la persona?

-Soy yo. Por ser el más conocido.

-¿Cuál va a ser la estrategia política concreta del PERI en esta campaña electoral?

-Vamos a tener el programa de radio los domingos de 10 a 13 horas. Eso siempre, pero ahora le sumamos un local en Eduardo Acevedo entre 18 de Julio y Guayabo, está lindo.

-¿Y eso cómo lo financia el PERI?

-No, sobra plata. Te explico. La Corte (Electoral) te paga casi US$ 10 por voto ponele, ahí nosotros tenemos como US$ 150.000. El local, más unos compañeros ahí que te tiran unos pesitos. La luz, el agua y todo lo demás, eso te sale $ 30, 40.000, vamos a ponerle. La audición de radio te sale $ 20.000. US$ 2.000 por mes, ese es nuestro gasto. Después llega la época de hacer las listas pero ahí la Corte te arrima unos pesos y luego te lo descuenta. Entonces no hay magia, administramos bien ese dinero. Ahora tenemos que hacer una campaña en el interior y eso va a llevar. ¡Qué trabajo que da el periodismo! ¿Por suerte no? (risas)

-¿Cuáles son las principales propuestas de campaña? Usted hablaba de empleo, ¿la segunda cuál es?

-Y bueno como se sabe... Seguridad. Proponemos dar una señal bien clarita contra la delincuencia. Somos unos de los pocos que están con la cadena perpetua. Los niños no se tocan. Hablo de los violadores de niños, incluidos los curas, pedófilos. Los viejos no se tocan. Porque han matado viejos impunemente. Los discapacitados intelectuales y físicos, que han sido agredidos, no se tocan. Y la muerte a sangre fría y el sicarito se paga con perpetua en un lugar especial. Al narco grande, a ese también hay que meterlo con perpetua. No puede ser que la sociedad tolere eso.

-¿Cuál es la propuesta más controversial del PERI?

-Te tiro la última. ¿Qué pasa si nosotros truequearemos (sic) agua por petróleo? Vemos cuántos litros de esto, cuántos litros de esto otro pero no movemos dinero. Ahí Estados Unidos se pone muy nervioso porque ellos quieren que el petróleo se maneje en dólares.

-¿Con qué país cambiaría agua por petróleo?

-Puede ser Irán, pero Israel no tiene petróleo pero tanto me da.

-¿Usted votaría un acuerdo comercial con Irán o Israel?

-Ni con Irán ni con Israel. Vos tenés que hacer acuerdos comerciales con todos los países que te sirven. Sea China o Estados Unidos.

-¿Con Venezuela por ejemplo?

-No, porque no paga. No pagó todavía los quesos. Venezuela está destruida.

-¿Qué alianzas políticas se plantea el PERI? Aquí mismo en su casa, usted recibió a Luis Lacalle Pou, por ejemplo.

-Con los de la ex La Alternativa, Navegantes. Vinieron los jóvenes de Jorge Larrañaga, vino el hijo del Guapo (Jorge Larrañaga). Valenti vino a conversar, a proponer. Y, lógico, esa gente más política que viene porque yo no soy ningún ingenuo. Era más bien para conocerse. Lo mismo Lacalle, que yo le dije que nosotros en segunda vuelta votamos al PERI. Con eso te estoy diciendo que votamos anulado, ¿no? Ahora, venga quien venga vos vas a tener que recibirlo.

-¿A Salle lo recibiría?

-Claro. No me gustaría recibir a Sartori.

-¿Por qué a Sartori no lo recibiría?

-Tiempo perdido. Ahí hay gato encerrado. Y no sé. Ahí hay mucha plata. El hombre va a perder mucha plata tal vez. No me gustan esos seres extraños.

-¿Le reconoce algún error al presidente Tabaré Vázquez en su segunda administración?

-En la primera estuvo bastante bien. En esta segunda, lo que ya te dije, a Vázquez no le importa nada. Agarró por compromiso. Se lo pidieron. No tuvo más remedio y agarró el compromiso y no le importa nada. No le importó lo de las actas de José Nino Gavazzo, no le importa la gente, no le importa nada.

-¿Coincide con Lacalle Pou en que Vázquez está ausente?

-No sé si ausente es la palabra pero vos tenés que estar 24 por 24 (horas) arriba del asunto y él no está, se nota.

-¿Qué diferencias tiene hoy con el líder del Partido Verde Animalista, Leonel García?

-Nosotros lo corrimos. Era conflictivo.