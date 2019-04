El último ciclista llegó pero es feriado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el último ciclista cruce la meta y los 19 departamentos hayan quedado atrás, empieza el año para los uruguayos. Eso es lo que repetimos desde 1943, cuando por primera vez hubo un último ciclista que, con su llegada a Montevideo, encendió al país. Y, aunque suena a dicho popular y nada más, los uruguayos sabemos que un poco nos aferramos a eso para procrastinar el comienzo del año. Cuando llegue el último ciclista empezamos, decimos, pero este año fallamos.

Ciudad del Plata, Colonia, Mercedes, Fray Bentos, Paysandú, Colonia Itapebí, Artigas, Tacuarembó, Melo, Treinta Tres, Rocha, La Paloma, San Jacinto, Durazno, Trinidad y Montevideo. El último ciclista llegó ayer pero los uruguayos todavía no empezamos. Como si no nos fuese suficiente que algo se terminara para comenzar con la vida, nos agregamos un día más y decidimos cambiar el feriado del 19 de abril, desembarco de los Treinta y Tres Orientales, para hoy lunes.

Este año ninguno de los cinco feriados no laborables de Uruguay generará fines de semana largos: el 1° de enero cayó un lunes, el 1° de mayo será miércoles, 18 de julio jueves, 25 de agosto domingo y 25 de diciembre será miércoles. Parece absurdo cambiar un feriado de un viernes de Semana Santa para el lunes, pero lo cierto es que este es un feriado especial en un año particular.

Es como si supiéramos que va a ser un año difícil, intenso, cansador, y quisiéramos esperar un poquito más, aunque sea un día más, para arrancar. Este no va a ser un año como todos los anteriores. De hecho, no lo viene siendo. Este año, el último ciclista llegó y nosotros no hemos empezado.

Este año hay Copa América y elecciones. Y estas serán con más precandidatos que nunca: son 27 distribuidos en 15 partidos, entre los que hay una sola mujer, Carolina Cosse, desde que Verónica Alonso decidió bajar su candidatura y apoyar a Juan Sartori. Además, dentro de esos 15 partidos -que tienen tiempo hasta el 31 de mayo para presentar las hojas de votación y definir quiénes serán los candidatos- hay seis nuevos: el Partido de la Gente, el Partido Verde Animalista, el Partido Democrático Unido, el Partido de Todos, el Partido del Orden Republicano y el Partido Digital. Hasta ahora la campaña con más aspirantes había sido la de 2004 con 20.

Este año, también, por primera vez en la historia, Uruguay y Argentina elegirán a su presidente el mismo día.

Pero, además, estas elecciones -como nunca en la historia- son las elecciones de las redes sociales, de las fake news, del exceso de información y, por lo tanto, hay que estar más alerta que nunca.

Los precandidatos lo saben y generan contenido, tanto para sus redes como para alimentar las de los demás y volverse virales. Esta semana, por ejemplo, Jorge Larrañaga anduvo por Montevideo probando los monopatines que circulan por la ciudad. Juan Sartori se fue a bailar para grabar su nuevo spot (a pura cambia) a las canteras del parque Rodó. Carolina Cosse estuvo a los abrazos con unos artesanos en la Fiesta del Olimar. Mario Bergara cantó y bailó en el cumpleaños de su pareja, Blanca Rodríguez. Los cuatro candidatos por el Frente Amplio posaron para las fotos y Oscar Andrade quiso una selfie. Todo contenido para las redes.

Así que, aunque el último ciclista llegó este domingo, no está mal que nos hayamos tomado un día más para respirar y después empezar el año. Porque, ¡qué año!

Polémica por el 1 de mayo

El 1° de mayo hay un nuevo feriado y este año cae un miércoles. Sin embargo, ya está generando polémica. No por el día en sí, sino por el acto del Pit-Cnt en el Día Internacional de los Trabajadores. Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, denunció que la “corriente mayoritaria” vetó su nombre como oradora para el acto por no ir en la línea del discurso que se pretende.