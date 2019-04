A 75 días de las elecciones internas hay 27 precandidatos, pero todo puede cambiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dentro 75 días muchos uruguayos se van a levantar, van a ir hasta la sede que se les designe, agarrarán un sobre, pondrán una lista en él y luego lo soltarán para que caiga dentro de la urna.

Luego de contar cada uno de esos sobres que definirán las elecciones internas del próximo 30 de junio, se sabrá quiénes son los candidatos de cada partido político para competir en las elecciones nacionales de octubre.

Hasta ahora hay 27 precandidatos distribuidos en 15 partidos políticos que anunciaron que darán batalla en el camino al sillón presidencial, pero todo puede cambiar y todavía se pueden sumar más.



¿Hasta cuándo hay tiempo para que surja otro competidor?

A diferencia de lo que ocurre con los partidos políticos -había fecha para registrar un nuevo lema hasta el 31 de enero de 2019- no existe a la fecha un registro de candidatos en la Corte Electoral.



"Todavía no están registrados, hasta que no dan la hojas de votación no tenemos candidatos registrados", explicó a El País el ministro de la Corte Electoral José Ignacio Korzeniak.



"Esas hojas después hay que controlarlas, en el sentido de que los convencionales cumplan con los requisitos", agregó Korzeniak y ejemplificó que uno de ellos es "que no estén repetidos en distintos lemas".



Esto es, los partidos políticos tienen tiempo hasta el 31 de mayo para presentar las hojas de votación, así que puede surgir un nuevo precandidato para pelear la interna de algún partido, como sucedió hace pocos días con Gustavo Zubía, quien dejó el Partido de la Gente y anunció que será precandidato del Partido Colorado. También Verónica Alonso que se bajó de su candidatura y se sumó a la de Juan Sartori. O el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos que no estaba en el mapa electoral y ahora se presentará como candidato por Cabildo Abierto.



Luego del 31 de mayo, Korzeniak explicó que "después incluso hay plazos para impugnar si un candidatos está mal incluido", si "alguien objeta la nomina que se está presentando en la hoja electoral".

"También hay un plazo para reservar los números", indicó el ministro de la Corte sobre las listas que se presentan. "En principio las agrupaciones que participaron con números de listas pasadas tienen preferencia hasta 50 días antes de las elecciones internas y ahí se liberan si no ratifican el número y otros lo pueden pedir", explicó.



Por el momento, entonces, hay 15 partidos registrados y 27 potenciales candidatos a presidente.

Dentro del Frente Amplio figuran en carrera Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade.

El Partido Nacional tiene en la puja a Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía y Carlos Iafigliola.

En el Partido Colorado Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi, José Amorín Batlle, José Etchegaray, Gustavo Zubía y Edgardo Martínez Zimarioff

El Partido Independiente es liderado por Pablo Mieres.



El Partido de la Gente por Edgardo Novick, pero también busca pelear la precandidatura Fernando Carotta.



Además se suman Cabildo Abierto con Guido Manini Ríos como precandidato.



El Partido Verde Animalista será liderado por Gustavo Salle.

​

El Partido Ecologista Radical e Intransigente será encabezado por Cesar Vega.



Unidad Popular tendrá como candidato a Gonzalo Abella.

El Partido Digital irá con Justin Graside.



El Partido de los Trabajadores con Rafael Fernández.



Partido Democrático Unido tiene como candidato a Jorge Silva.



El Partido Órden Republicano es liderado por Hugo Grossi.



También figura entre los partidos registrados Abriendo Caminos que tendría como precandidato a Jorge Ariel Patritti.

También está registrado el Partido de la Concertación pero todavía no se sabe si prosperará, lo que dependerá de la candidatura a la Intendencia.