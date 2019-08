La carta de Martínez y una invitación al debate de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La invitación del candidato del Frente Amplio Daniel Martínez para buscar acuerdos en materia de seguridad, educación y empleo, se convirtió en un tire y afloje, luego de que el nacionalista Luis Lacalle Pou embretó al exintendente de Montevideo y le pidió un debate público.

Todo empezó este domingo en la previa al primer programa de Séptimo Día en canal 12. Martínez entregó un sobre con una carta al candidato blanco y al colorado Ernesto Talvi para “llegar a acuerdos básicos”. Al día siguiente envió el mismo texto a Pablo Mieres del Partido Independiente



Los dos primeros -con distintos matices- le aceptaron ayer la propuesta a Martínez. Sin embargo, el blanco fue más allá y aprovechó la oportunidad para solicitarle un debate público. Desde el comando del candidato del Frente Amplio informaron a El País que Lacalle Pou se comunicó con Martínez y le expresó su conformidad con respecto a participar de una reunión para alcanzar acuerdos. Minutos más tarde, el senador blanco escribió en Twitter: “Le dije que con mucho gusto acepto y que me parece imprescindible hacerlo en un debate público. Así los uruguayos podrán evaluar proyectos, coincidencias y diferencias”.

Recién me comuniqué con @Dmartinez_uy a raíz de su invitación para hablar de los temas del país. Le dije que con mucho gusto acepto y que me parece imprescindible hacerlo en un debate público. Así los uruguayos podrán evaluar proyectos, coincidencias y diferencias. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 7, 2019

No contento con su respuesta, Martínez le retrucó también en la misma red social al entender que participar de una instancia de debate no aporta al “diseño de políticas de Estado”. Escribió: “Considero que lo que aporta al diseño de políticas no somos vos y yo confrontando, sino nuestros equipos técnicos y nosotros mismos buscando miradas comunes sobre los temas más importantes del país”.

Estimado @LuisLacallePou ya dije públicamente que voy a debatir.

Pero yo considero que lo que aporta al diseño de políticas de estado no somos vos y yo confrontando sino nuestros equipos técnicos y nosotros mismos buscando miradas comunes sobre los temas más importantes del pais. https://t.co/mmytcP0mHF — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) August 7, 2019

En más de una oportunidad Martínez ha señalado que sí está dispuesto a debatir con cualquier candidato, siempre que sea “uno a uno”, dado que es el único candidato que representa al oficialismo.



En la carta que entregó el domingo en la noche, el exintendente de Montevideo indicó que su intención era “llegar a acuerdos básicos” de forma que el próximo presidente “independientemente de quien resulte electo” pueda impulsar “políticas de Estado que trascienden a un período de cinco años”.



La propuesta de Martínez comprende tres áreas: seguridad, educación y empleo, dado que “no tienen soluciones mágicas”, señaló Martínez en su carta entregada en mano a uno y otro presidenciable.



Mieres recibió la carta el lunes y fue el primero en responderle. Lo hizo unas horas después, en la mañana del martes: aceptó buscar acuerdos únicamente en educación.



“Como recordarás, el pasado 6 de mayo te visité para proponerte avanzar en un acuerdo de estas características en el campo de la educación. Lo mismo hice con precandidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. En todos los casos existió una receptividad positiva y un interés en avanzar en la búsqueda de consensos”, le escribió Mieres a Martínez.

Pablo Mieres con autoridades de Eduy21. Foto: Gerardo Pérez

Y siguió: “Además, en materia de políticas educativas contamos con una organización en la que participan técnicos, especialistas, académicos y docentes de todos los partidos; me refiero, obviamente, a Eduy21 que ha presentado su Libro Abierto que incluye importantes propuestas de reforma que, más allá de matices, contiene un programa de transformaciones relevante”.



Por eso, Mieres expresó: “Te propongo que construyamos un espacio de diálogo entre los partidos articulado por Eduy21 para lograr los consensos básicos ya que en este tema, es posible avanzar por la existencia de propuestas valiosas en donde creo que hay terreno ganado”. En cambio, según Mieres, “en materia de seguridad y empleo, no existen estas realidades” por lo que se partiría “de cero cuando quedan apenas dos meses y medio para las elecciones”.



Martínez le agradeció desde Twitter: “Ante un mundo de transformaciones vertiginosas y grandes desafíos, debemos dar garantías de estabilidad a la gente con acuerdos”.