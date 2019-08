Mieres respondió a Martínez que solo está dispuesto a acordar en educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, le respondió la carta al candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez en la que proponía hacer acuerdos para el próximo gobierno.

Mieres afirmó que solo está dispuesto a acordar en educación.

"Como tú recordarás, el pasado 6 de mayo te visité para proponerte avanzar en un acuerdo de estas características en el campo de la educación. Lo mismo hice con precandidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. En todos los casos existió una receptividad positiva y un interés en avanzar en la búsqueda de consensos", le escribió Mieres a Martínez. Y siguió: "Además, en materia de políticas educativas contamos con una organización en la que participan técnicos, especialistas, académicos y docentes de todos los partidos; me refiero, obviamente, a EDUY21 que ha presentado su Libro Abierto que incluye importantes propuestas de reforma que, más allá de matices, contiene un programa de transformaciones relevante".

Por eso le expresó: "Te propongo que construyamos un espacio de diálogo entre los partidos articulado por EDUY21, para lograr los consensos básicos ya que en este tema, es posible avanzar por la existencia de propuestas valiosas en donde creo que hay terreno ganado".

Según Mieres "en materia de seguridad y empleo, no existen estas realidades" por lo que se partiría "de cero cuando quedan apenas dos meses y medio para las elecciones". "Un simple repaso de las posiciones de los partidos en estos dos temas alcanza para detectar la existencia de importantes diferencias tanto en materia de política de seguridad como en materia de política económica que es la base genuina para la generación de empleo. De modo que no me parece que sea el momento para abrir un espacio de búsqueda de acuerdos en estos dos temas tan polémicos, quedando tan poco tiempo para las elecciones nacionales y con el enorme riesgo de generar falsas expectativas en la ciudadanía", expresó Mieres.



Según Mieres el próximo gobierno no contará con mayorías de un solo partido por lo que una vez que se concreten las elecciones y se sepa quién ganó allí se dará la "oportunidad más apropiada para buscar entendimientos no sólo sobre seguridad y empleo, sino también sobre otros asuntos particularmente cruciales para el futuro de nuestros ciudadanos".



Lee a continución la carta de Mieres:

Daniel Martínez, en tanto, le agradeció a Mieres por la respuesta a través de su cuenta de Twitter. "Ante un mundo de transformaciones vertiginosas y grandes desafíos debemos dar garantías de estabilidad a la gente con acuerdos que nos comprometan responsablemente por el hoy y el futuro, más allá de quien sea el próximo Presidente que liderará las políticas de Estado", valoró.