Cabildo Abierto admite que el caso Montagno abrió una "herida" en la coalición

Cabildo Abierto (CA) sumó una nueva baja en su plantilla de “jugadores” con cargos públicos. Enrique Montagno, vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por el debutante partido político que lidera el general Guido Manini Ríos, disparó una artillería de críticas -y algunos insultos- contra el gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou. Lo hizo en una reunión privada con un excorreligionario. Pero el encuentro fue grabado y el audio divulgado, lo que generó un gran torbellino.

La lista de comentarios incluye que la gestión de la pandemia fue “lamentable”, que la política que está llevando el gobierno “es un culo” y que los blancos los “cagaron” con la repartida de cargo. Además, Montagno se mostró orgulloso de haber montado una “estructura gigantesca” en ASSE, acomodando dirigentes de su partido en 135 puestos. También tuvo críticas para su superior directo, el presidente de la administración de hospitales públicos, Leonardo Cipriani.



La noticia, que fue publicada ayer por el Semanario Búsqueda, derivó en un contacto inmediato entre Lacalle Pou y Manini Ríos, en el que se resolvió la salida de Montagno. El cabildante dejó el cargo ya sobre el mediodía de ayer.

No es el primer dirigente de Cabildo Abierto que está en la mira por declaraciones que son consideradas fuera de lugar. Sin embargo, el caso Montagno no es uno más, ya que este, que es un militar retirado, fue uno de los fundadores del partido de Manini Ríos y hombre de especial confianza del ahora senador oficialista.

Las declaraciones de Montagno derivaron en la reacción inmediata del Frente Amplio, pero al mismo tiempo tensaron el ambiente dentro de la coalición de gobierno. Esto es algo que fue admitido por los propios dirigentes de Cabildo.

En la noche de ayer, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo en conversación con El País que las declaraciones de Montagno generan “heridas” en la interna del oficialismo. “Tengo que ser realista. Sin duda que cuando pasan estas cosas quedan heridas. Esto sucede en las relaciones que uno puede tener con un amigo, o un conocido. Pero el tiempo va a demostrar que la conducción de Cabildo, y los que somos sus principales dirigentes, actuamos con lealtad y espíritu patriótico”, afirmó.

Y agregó: “La verdad lo estoy viendo como un error muy grave que fue cometido por una persona en la que nosotros depositamos confianza, y que en lo personal me mereció una buena opinión. Evidentemente no conocía esas opiniones de él respecto a ASSE. Obviamente no las comparto. No las comparte nadie en Cabildo Abierto”, agregó el senador.

Entre las declaraciones grabadas, Montagno auguró un futuro negativo para la coalición de gobierno que es comandada por los blancos. Domenech admitió que este episodio “se presta para que se desconfíe de Cabildo”, pero aseguró que su partido va a brindar “estabilidad a la coalición”. E insistió: “Por encima de cualquier interés personal, está el interés del país. No tenemos ningún interés de proyección personal, ni de orden material, sino el interés de que Uruguay transite por el mejor camino posible”.

Montagno se manifestó de forma pública a través de su cuenta de la red social Twitter. “Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal, en una reunión personal y privada. Agradezco de corazón a mi equipo por su apoyo incondicional y los exhortó a que continúen trabajando como hasta ahora, con el compromiso y el profesionalismo que han demostrado siempre para mejorar la salud pública en nuestro país”, escribió.

Su partido político, en tanto, emitió un comunicado donde calificó a Montagno como “un servidor del país”. “Contribuyó desde su función a que se logre un mejor acceso a la atención en la salud pública en todos los rincones del país, enfrentando una situación excepcional de pandemia”, dice la carta firmada por Domenech, como presidente de Cabildo Abierto, y por el también senador y vicepresidente, Raúl Lozano. Manini Ríos, líder de la fuerza política, no lo firmó.



El presidente de ASSE también se manifestó sorprendido por los dichos e Montagno. “Me llamó por teléfono y me transmitió que iba a renunciar al cargo. En lo personal me dolió, porque nosotros trabajábamos con mucha confianza. Siempre pensé que teníamos una buena relación”, dijo ayer Leonardo Cipriani en una rueda de prensa en Sarandí del Yí (Durazno).

"Proceder miserable".

El senador Domenech dijo que a pesar del “dolor” que le generó el episodio, logró “sacar algo positivo de todo esto”, que es tener bien claro cómo actúa quien efectuó la grabación. “Esa persona demostró cabalmente un proceder miserable e incalificable, de ir a sonsacar opiniones personales a una persona que de todas formas no debió haberlas vertidos. Confirma que cuando hemos expulsado a alguien de Cabildo, hemos tomado las medidas que correspondían. Porque en Cabildo Abierto no hay lugar para personas que tienen un proceder indeseable como ha demostrado este señor Puppo”, declaró Domenech.

Guillermo Domenech. Foto: Leonardo Mainé

El cabildante se refiere a Adrián Puppo, un exmilitante de su partido que formó parte de la lista que colocó a Eduardo Lust en la Cámara de Diputados, pero que el año pasado por diferencias intentas el partido de Manini Ríos decidió expulsarlo.



El País consultó ayer a Puppo sobre la reunión con Montagno divulgada por Búsqueda y dijo que en el encuentro también participó un asesor del exjerarca de ASSE. “La reunión existió, hay prueba documental de ello. Como dije en declaraciones anteriores, yo no lo grabé. No me hice de ningún registro de audio, y las declaraciones de Domenech tienen que demostrarlas. Si está seguro de eso que lo demuestre. Si Cabildo Abierto oficialmente sostiene que yo cometí esa acción y no tienen respaldo, quedará a mi criterio accionar legalmente”, sostuvo Puppo.