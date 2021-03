"Me dolió el hecho porque trabajábamos con mucha confianza", dijo Cipriani sobre Montagno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo que se enteró esta mañana de los dichos del cabildante Enrique Montagno, exvocal del organismo público de salud, que manifestó entre otras cosas que montó una "estructura gigantesca" dentro de la administración con 135 cargos, de acuerdo a una publicación del semanario Búsqueda de este jueves.

"Me llamó por teléfono y me transmitió que iba a renunciar al cargo. En lo personal, me dolió el hecho porque nosotros trabajábamos con mucha confianza. Siempre pensamos que teníamos una buena relación", dijo este jueves Cipriani en una rueda de prensa en Sarandí del Yí (Durazno).

El escándalo suscitado a partir de lo dicho por Montagno en una conversación con el exmilitante cabildante Adrián Puppo fue tal que el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou para informarle que le solicitaría la renuncia al cargo en ASSE.

La decisión la tomó "raíz de la conversación privada que él tuvo y que un medio publica y que él no niega", dijo Manini Ríos.

Luego Montagno dijo en un mensaje publicado en redes sociales que fue grabado "de forma ilegal" y explicó que renunció "para no afectar al partido ni a la coalición".

No obstante, en un pasaje de su conversación con Puppo, Montagno no presagió un buen futuro para la coalición de gobierno de la que forma parte su partido. "Se va a romper y se va a romper fea", aseguró.