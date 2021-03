"Clientelismo", "escándalo": FA llamará al Parlamento a ministro tras dichos de exvocal de ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dichos del ahora ex vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por Cabildo Abierto, Enrique Montagno, durante una conversación privada en la que criticó la gestión del gobierno y aseguró haber conseguido 135 cargos, desató repercusiones dentro de los dirigentes del Frente Amplio.

"La pregunta es ¿hacia donde miraba el resto del directorio de Asse y el gobierno mientras se acomodaba a ciento treinta y cinco personas con descaro?", cuestionó el senador frenteamplista Oscar Andrade este jueves a través de su cuenta de Twitter. "Lamentable", agregó.

El también senador frenteamplista Alejandro Sánchez se pronunció en referencia al pedido de renuncia que le hizo su par y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a Montagno.

"Aunque rápidamente lo sacaron del gobierno, Montagno hace acusaciones que valdría la pena saber si son ciertas. Porque a él lo invitaron a irse, pero las 135 personas que dice haber puesto, ¿se van con él?", preguntó también a través de su cuenta de Twitter.

Gustavo "Tato" Olmos por su parte expresó: "Esta confesión de desprolijidades, arbitrariedades, clientelismo, persecusión, proselitismo y más debe ser investigada".

"Declara abiertamente haber montado una estructura con 135 personas en ASSE", agregó y aseguró que es necesario que se inicie una comisión investigadora que analice lo dicho por el vocal.

En la misma línea se pronunció el senador Mario Bergara y expresó: "¡Otro escándalo!"



"Clientelismo, persecución política y desprolijidades en ASSE. No alcanza con la renuncia del director (que ocurre por sus declaraciones y no por sus hechos). ¿Se van a revertir las arbitrariedades? El Directorio no tenía conocimiento?!, preguntó.

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, recordó la reciente polémica que se generó luego de que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmara en febrero una resolución que eximía de impuestos una empresa propiedad del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

"Exigimos responsabilidad por casos graves de apartamiento de la ética en la gestión pública y el Presidente nos responde con descalificaciones propias del que no tiene razón. Hoy estalla otro escándalo de dimensiones en ASSE. No pueden seguir manejando así el Estado", aseveró.

La diputada por el Frente Amplio Lucía Etcheverry calificó de "gravísimo" lo dicho por Montagno respecto a la situación de ASSE. "Dijeron hasta el cansancio que tenían un modelo de gestión para mejorar ASSE y sólo están repartiéndose cargos, persiguiendo funcionarios, desmantelando servicios. ¡Pierde la gente y no les importa!", opinó.

Cristina Lustemberg, también diputada, frenteamplsita, estimó que los dichos del ex vocal son "inadmisibles" y adelantó que su partido convocará al ministro de Salud, Daniel Salinas y a Cipriani par que den "institucionales y políticas".

"Urge que se aclaren sus declaraciones ante la ciudadanía", agregó.

Por su parte, el vicepresidente del Frente Amplio y actual diputado por ese partido, José Carlos Mahía, indicó que se debería "explicar a la opinión pública para qué contrataron 135 personas en pocos meses".

"¿Los demás contrataron más? Explicar porqué se perseguían funcionarios, ¿por su condición de frenteamplistas?, ¿los demás colocaron más funcionarios?, ¿para hacer qué? El informe da el aspecto de gente que hace largo tiempo esperaban por un botín", dijo y agregó: "Parece que ahora van por todo y por todos. ¿Se terminó el recreo o recién había empezado? Mucho para explicar".

Por su parte, Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, expresó: "En plena crisis sanitaria se toma a los usuarios de rehenes en una disputa política rastrera".

"Renuncia el director luego de que se conocen los hechos en la prensa. Esto no pudo ocurrir sólo con la acción de una persona. Hay un problema sistemático", consideró.

El ex subsecretario de Economía (2015-2020) Pablo Ferreri consideró "Francamente vergonzoso" lo ocurrido y agregó: "A lo largo de la nota se incurre en todas las miserias en que no debería incurrir un gobernante. Lejos, muy lejos de las necesidades de la gente. Así perdemos todos".



Momentos más tarde hizo alusión a la decisión de pedirle la renuncia tomada por Manini Ríos en diálogo con Lacalle Pou y expresó: "Buena y rápida decisión del Presidente de remover a quien dijo tener montada una estructura de 135 cargos en Asse entre otras miserias. Ahora resta establecer una investigación administrativa para remover a los 135 puestos a dedo'".

Buena y rápida decisión del Presidente de remover a quien dijo tener montada una estructura de 135 cargos en Asse entre otras miserias.

Este jueves el semanario Búsqueda publicó una conversación que mantuvo Montagno con el exmilitante cabildante Adrián Puppo en la que criticó la gestión de Luis Lacalle Pou, la actitud de los blancos y al presidente de ASSE Leonardo Cipriani.

También aseguró que generó "una estructura gigantesca" dentro de la administración con 135 cargos. "Hoy, en un año, tengo montado eso. Que si el año que viene se fuera el Partido Nacional y le dejan ASSE a Cabildo, yo en 48 horas le monto toda una estructura con gente de Cabildo acá adentro", aseguró.

Tras conocerse sus dichos, Manini Ríos mantuvo una conversación con el presidente y se decidió solicitarle la renuncia. Ahora se deberá evaluar quién quedará en el cargo.