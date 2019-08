Bartol vs. Muñoz: una polémica en campaña que ya lleva varios cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el cruce político de la semana, a dos meses de las elecciones nacionales. De un lado, la siempre polémica ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, una figura muy cercana al presidente Tabaré Vázquez que esta semana se metió en la campaña electoral. Del otro lado Pablo Bartol, el hombre elegido por el candidato blanco Luis Lacalle Pou para comandar el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) si es presidente, además de fundador del centro educativo Los Pinos en Casavalle.

La polémica empezó el domingo pasado, en una entrevista con El País. Allí la ministra afirmó que “el pueblo perdería todo lo que ha ganado en estos quince años si llega a ganar el partido rosado, porque los blancos y colorados van a estar juntos” en la elección.



“Tiene que ganar el Frente Amplio para que Uruguay no se transforme en un caos”, agregó la ministra, quien también cuestionó al candidato colorado Ernesto Talvi: “Es un neoliberal total, educado como tal y hará una política neoliberal de concentración de la riqueza”.



Dos días después, Muñoz volvió a la carga en una entrevista en el programa Todo Pasa de Océano FM. “Al partido rosado le pondría rosadito verdoso, sumando a Manini (Ríos)”, afirmó. Pero allí también criticó a Bartol: “No me gusta lo que ha hecho, se ha dedicado a 400 familias y en Uruguay hay tres millones de habitantes". Y cuestionó que se intente trasladar el modelo de Los Pinos: "Tiene 400 estudiantes cuyas familias son seleccionadas comprometiéndose a seguir a esos chicos. ¿Le parece que en tres millones se puede seleccionar la fractura social que todavía existe, por la crisis de los gobiernos anteriores? ¿Se puede seleccionar uruguayos y decir ‘estos porque los padres quieren’ me hago cargo y los otros los dejo afuera? No".

Bartol le respondió en una entrevista en Búsqueda el jueves pasado: “No me extraña que ella hable así de proyectos educativos (…) Me parece negativo que hable así de mal de un centro educativo que está en un contexto donde cuesta mucho que la gente crea en la educación”. Y dijo que no recuerda otro ministro de Educación que le haya hecho “tanto daño a la educación” como Muñoz. “Es alguien que no entiende la pobreza, ella se jactó siempre de ser parte de la izquierda caviar, entonces es una persona que no sé si alguna vez en su vida vio un pobre”.



Ese mismo día, en Salto, Lacalle Pou también habló de Muñoz. “Esta señora es ministro de Educación y Cultura, eso es lo triste de nuestro país”, afirmó. Y siguió “Si yo pregunto si esta mujer está a la altura mínima del lugar que ocupa, todos los que están acá van a opinar lo mismo. Hay mucho temor por dejar el poder”.

Y, en el último episodio de esta batalla electoral, Muñoz le dedicó un nuevo dardo ayer a Bartol. Consultada por la prensa, afirmó: “Ese señor seguramente debe vivir mucho mejor de lo que he vivido en toda mi vida, siendo un supernumerario (sic) del Opus en un lugar donde la gente vive muy bien”. Bartol integra el Opus Dei aunque es numerario. Es decir, un fiel que mantiene celibato y tiene “máxima disponibilidad personal” para las labores de la Prelatura.