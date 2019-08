Lacalle Pou: Muñoz “es lo triste de nuestro país”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidenciable por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que anoche culminó una gira por localidades de Artigas y Salto, insistió en la necesidad de hacer navegable el Río Uruguay aguas arriba de Salto Grande como apuesta al desarrollo de esta zona Norte del país y la región.

Asimismo, dijo ante la problemática que están planteando las gremiales de comerciantes de los departamentos limítrofes con Argentina, que en su programa de gobierno está previsto contemplar las rebajas del IVA a artículos de la canasta familiar para amortiguar el impacto que provoca el contrabando.



Al ser consultado sobre las apreciaciones de la ministra María Julia Muñoz que pone en duda la continuidad de las políticas del Frente Amplio en caso de ganar la oposición, Lacalle percibiendo una sonrisa de una periodista contestó, “nos sonreímos por no entristecernos. Esta señora es ministro de Educación y Cultura, eso es lo triste de nuestro país, si yo pregunto si esta mujer está a la altura mínima del lugar que ocupa, todos los que estamos acá van a opinar lo mismo”, dijo y agregó, “hay mucho temor por dejar el poder, hay mucha gente que está acostumbrada a vivir de un salario público y de cerca del poder y no sabe qué hacer. Están mas enamorados del poder que del prójimo, porque si esta señora, al igual que otros gobernantes, se hubieran dedicado a lo que tenían que hacer, no deberíamos tener la educación como la tenemos hoy y el país está dividido en partes y no van a poder acceder a un trabajo de calidad y por ende no se va a poder desarrollar”, enfatizó Lacalle Pou.



Con relación a los reclamos de los comerciantes del Litoral por los impactos del contrabando que se genera por las diferencia de precios con Argentina, Lacalle Pou indicó que en su programa de gobierno existe un planteo formal en lo que hace a políticas de fronteras y que es la posibilidad de generar un mecanismo en productos de la canasta básica con descuentos de IVA, especialmente para comerciantes pequeños.



“En ese sentido los compromisos son en cada departamento, “obviamente amparados por el paraguas de nuestro programa nacional”, y acotó que la cláusula “gatillo” debería funcionar con sistemas electrónicos, “porque si la operativa es física y a lápiz y papel y depende de una orden, no es solución rápida”.