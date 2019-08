Muñoz a Bartol: "Ese señor debe vivir mucho mejor de lo que he vivido en toda mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de Educación, María Julia Muñoz, continuó hoy el cruce con Pablo Bartol, referente en política social del candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou y dijo que "debe vivir mucho mejor de lo que he vivido en toda mi vida".

Bartol, quien dirigió el instituto educativo Los Pinos en Casavalle, dijo ayer al semanario Búsqueda que Muñoz pertenence a la "izquierda caviar" y que por tanto "no sé si alguna vez en su vida vio a un pobre".

Hoy Muñoz respondió ante la prensa: "En realidad ese señor seguramente debe vivir mucho mejor de lo que he vivido en toda mi vida siendo un supernumerario del Opus en un lugar donde la gente vive muy bien".



"Reafirmo que trabajar con 400 chicos de contexto crítico no es abordar la fragmentación social del Uruguay. No se puede extrapolar el que una persona pueda trabajar con 400 elegidos a trabajar con un país en el que la universalidad de las políticas públicas es que sean para todos y para todas", concluyó.