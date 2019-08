Muñoz insiste: Al "partido rosado le pondría rosadito verdoso, sumando a Manini"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz volvió a criticar un posible gobierno de coalición entre los partidos de oposición.

“Al partido rosado le pondría rosadito verdoso, sumando a Manini (Ríos)”, indicó Muñoz en diálogo con Todo Pasa (Océano).

La ministra señaló que “la oposición no tiene programa y sería catastrófico que ganara". "No dicen nada. No tienen contenido tienen solamente consignas sin profundidad que no son realizables por el estilo que lleva adelante un neoleoliberal como Talvi y una persona como la que lidera hoy el Partido Nacional", agregó.



El pasado domingo en entrevista con El País Muñoz había indicado que "Si gana el partido rosado, el pueblo va a perder todo" y generó una catarata de críticas desde la oposición. La candidata a vicepresidenta de la República por el Partido Nacional, Beatriz Argimín le contestó a la ministra e indicó: "La única etiqueta que nos va a nosotros es la de nacionalistas".



Por su parte, el candidato a Presidente por el Partido Independiente Pablo Mieres dijo que “es muy patético” que Muñoz saliera a “agitar cucos”.

Muñoz redobló la apuesta este martes y volvió a cruzar a la oposición. “Está en juego la cantidad de avances sociales. Nunca los jubilados estuvieron mejor”.



Además criticó a Pablo Bartol, el elegido por Luis Lacalle Pou para comandar el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).



“No me gusta lo que ha hecho, se ha dedicado a 400 familias y en Uruguay hay 3 millones de habitantes". dijo.



"Los Pinos tiene 400 estudiantes cuyas familias son seleccionadas comprometiéndose a seguir a esos chicos, ¿le parece que en 3 millones se puede seleccionar la fractura social que todavía existe por la crisis de los gobiernos anterior? ¿se puede seleccionar uruguayos y decir éstos porque los padres quieren me hago cargo y los otros los dejo afuera? No", indicó.



Muñoz también se refirió al proyecto de ley que el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento para crear el Ministerio de Cultura y Derechos Culturales a partir del 1° de febrero de 2021.



Muñoz dijo que está de acuerdo con que la cultura y la educación estén en diferentes ministerios "porque en realidad también hemos planteado la necesidad y eso está aceptado a nivel del Parlamento".



"Hemos conversado que las cárceles como un organismo descentralizado, no dentro del Ministerio de Educación, pasen al Ministerio de Educación porque entendemos que la educación es uno de los aspectos necesarios en la rehabilitación. La mejora de la infraestructura edilicia y la educación hacen que una cantidad de jóvenes que hoy están privados de libertad pueden reintegrarse a la sociedad siendo útiles a la misma", agregó.