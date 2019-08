Silva sobre declaraciones de María Julia Muñoz: "No subestimen más a los uruguayos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, causaron malestar en la oposición.



“Me causó alegría ver a la ministra de Educación y Cultura decir lo que dijo hoy. Me causó alegría porque ese es el país que no queremos y ese es el país que vamos a cambiar", dijo Robert Silva, candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, en un acto en Malvín Norte este domingo.



"No queremos el país de la falsedad, no queremos el país de la división permanente entre buenos y malos, y tampoco queremos más el país del miedo. No subestimen más a los uruguayos", dijo el abogado.



"Los invito a todos a guardar el artículo de la ministra de educación hoy, imprimirlo o guardarlo en el celular, porque debe ser una fuente inspiradora de nuestro accionar de aquí al 27 de octubre, porque eso no lo queremos más", agregó.



Silva no fue el único en reaccionar. "El nivel de análisis político de la ministra Muñoz da lástima", escribió Pablo da Silveira -futuro ministro de Educación en caso de que gane Luis Lacalle Pou- en Twitter.



El nivel de análisis político de la ministra Muñoz da lástima. Una barrabrava de la política. El Frente Amplio puso en sus manos la conducción del Ministerio de Educación y Cultura. https://t.co/YvbHN6ueCv vía @elpaisuy — Pablo da Silveira (@pdasilve) August 25, 2019

El diputado Ope Pasquet también se expresó a través de Twitter: "Como el discurso 'en educación vamos bien' ya es insostenible, la ministra Muñoz lo cambia por el comodín del FA para todos los problemas: 'la culpa la tienen los que estaban antes'. Pasa que hace 15 años que están ellos".

https://t.co/THTIW3qm9b Como el discurso "en educación vamos bien" ya es insostenible, la ministra Muñoz lo cambia por el comodín del FA para todos los problemas: "la culpa la tienen los que estaban antes". Pasa que hace 15 años que están ellos... — Ope Pasquet 6️⃣0️⃣0️⃣ (@opepasquet) August 25, 2019

Los senadores José Amorin Batlle y Javier García también se expresaron: "Odio y soberbia con los que insulta y miente María Julia Muñoz, no son nuevos. Pero son indignos de una Ministra de Educación" dijo Amorín Batlle a través de Twitter.



"30 años en el poder puestos al servicio de la división y el enfrentamiento entre uruguayos. Difícil encontrar otro ejemplo tan penoso de soberbia y frivolidad", sentenció García.

Odio y soberbia con los que insulta y miente María Julia Muñoz, no son nuevos. Pero son indignos de una Ministra de Educación



Mientras unos bailan, otros dividen. Todos mienten sobre el pasado porque el presente les quita autoridad para hablar del futurohttps://t.co/fzvz69szTJ — José Amorín Batlle (@jgamorin) August 25, 2019