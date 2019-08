Mieres salió al cruce de Muñoz y dijo que es “muy patético” que “salga a agitar cucos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a presidente de la República por el Partido Independiente, Pablo Mieres, salió al cruce de las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz y dijo que es “muy patético” que “salga a agitar cucos”.

La ministra, en entrevista con El País, había dicho que “la gran mayoría de los uruguayos perdería todo lo que ha ganado en estos quince años si llega a ganar el partido rosado, porque los blancos y colorados van a estar juntos”.

En diálogo con La Lupa (970 Universal) Mieres dijo que es “muy patético que la ministra de Educación y Cultura salga a agitar cucos”. “Además diciendo una cosa que me pareció increíble, que en 15 años no se puede resolver todo lo que nos dejaron. 15 años estuvieron con mayoría absoluta dándole más recursos a la educación, cosa que me parece muy bien, pero no hicieron ningún cambio educativo” agregó.



Mieres indicó que “echarle la culpa a los que estuvieron 15 años para atrás, es una tontería mayúscula”



“Que Muñoz sea la ministra de Educación y Cultura es todo una señal de hasta qué punto el Frente Amplio está agotado”, dijo Mieres y agregó: “Hay una necesidad de alternancia. No puede ser que una ministra de educación y cultura subestime tanto la capacidad intelectual de los uruguayos para decir tanta tontería. Me parece muy triste porque no es un argumento”.



Mieres continuó crítico con Muñoz e indicó: “Bueno, qué podemos esperar de una ministra que hace dos o tres años dijo que Wilson Netto, que ha llevado al fracaso de la educación durante estos años, era el (José Pedro) Varela del siglo XXI, es muy triste”.

En ese sentido señaló que “el Frente Amplio se ha descansado, ha subestimado la inteligencia de los uruguayos”.