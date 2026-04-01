Ancap subió 83% el gasoil marino y las empresas pesqueras dicen que eso hace inviable que los barcos salgan

Ancap comunicó a las cuatro empresas que distribuyen gasoil marino a barcos que durante el mes de abril se va a producir un volumen acotado de este producto y se entregará solamente a las embarcaciones de bandera nacional y no a las extranjeras que pueden comprarlo a otras proveedoras. Además, la empresa pública incrementó a partir de este miércoles alrededor de un 83% el precio del producto, supo El País. “Los nuevos precios del gasoil marino se ajustan a los precios regionales. Para este combustible no están topeados”, explicaron fuentes del mercado.

La Cámara de Industrias Pesqueras se reunió este martes para analizar la situación. El lunes se había mostrado molesta porque Ancap había suspendido la entrega del combustible que retomará recién este miércoles y esto impidió que una quincena de barcos zarparan. Juan Riva Zuchelli, presidente de la gremial, dijo a El País que “no vamos a sacar los barcos porque es inviable comprar el combustible a ese valor y salir a pescar”. Las empresas tratarán de mantener contacto con autoridades del gobierno este miércoles para analizar el tema. La zafra de la pesca está comenzando y se intensificará en mayo.

El gasoil y la nafta subieron este 1° de abril un 7%. En las últimas dos semanas la demanda por gasoil marino se había incrementado entre un 25 y un 30% con respecto a los valores normales para este época del año. Esto se debió a que durante esos días el gasoil marino elaborado por Ancap tuvo precios sensiblemente menores a los de la región.

En la decisión de acotar el combustible destinado a uso marino también incide que el que produce la refinería de La Teja se resta a la elaboración del que se asigna al uso vehicular.