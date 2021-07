Sin acuerdo en la coalición sobre artículo de la Rendición de Cuentas sobre el cannabis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la coalición de gobierno volvieron a dividirse las aguas en torno a la nueva propuesta presentada por el Ministerio del Interior para que la Policía pueda acceder a las direcciones de los clubes cannábicos y, también, de los lugares donde se planta y cosecha marihuana legal.

No hay acuerdo, porque en el Partido Independiente siguen rechazando que el gobierno legisle para darle potestad a la Policía a acceder a información considerada “sensible” por la propia ley que reguló el mercado de la marihuana en 2013. “No nos parece adecuado que este artículo permanezca en el proyecto de ley” de Rendición de Cuentas, dijo a El País el diputado Iván Posada. “Incluso con la nueva redacción”, agregó sobre la alternativa.

Esa nueva redacción, presentada por el ministro Luis Alberto Heber este martes en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, tiene varios cambios respecto a la versión anterior, y que ya había sido criticada duramente por Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas. Ahora, no se hace mención a la “ubicación de los autocultivadores”, y se eliminó la referencia de que la policía necesitaba acceder a estos datos para realizar “inspecciones regulares”.



Sin embargo, no es suficiente. Radío, que conoció el contenido del nuevo artículo durante la misma sesión, comunicó en ese momento a su correligionario Posada -ambos del Partido Independiente- que tampoco lo acompañaba. En rueda de prensa ayer por la tarde, el jerarca ratificó que “el ideal” era que el artículo fuera eliminado, aunque reconocía el “esfuerzo” de Heber en “modificar los aspectos más irritativos” de la disposición. Aunque declaró: “Yo confío mucho en la sensatez de los diputados, sobre todo de los legisladores de la coalición, de que el artículo sea retirado definitivamente”.

La postura de Radío es que, en todo caso, la necesidad policial de acceder a estos datos se subsane mediante una mejora en el funcionamiento entre Interior y el organismo que conduce para lograr perseguir “los excesos” de producción, que en algunos casos terminan en narcotráfico. Pero entiende que, así como se formula la norma, no hay seguridad de que la Policía no termine accediendo a información de los miembros del registro de consumidores, señalaron fuentes parlamentarias consultadas por El País.



En el Partido Colorado, en tanto, también persisten dudas ya que la alternativa no contiene las “garantías jurídicas” suficientes, según algunos legisladores. Mientras que en Cabildo Abierto se acepta tanto la redacción anterior como la actual propuesta por Heber.

En conclusión, “no es una discusión cerrada en la coalición”, dijo a El País el diputado nacionalista Álvaro Viviano. “Todavía está abierta. Las opiniones del Partido Independiente merecen su consideración”, añadió.

La defensa de Heber.

Para fundamentar la necesidad del artículo, el ministro Heber se refirió al “absurdo” -a su criterio- de que la dirección de los clubes de marihuana la tuvieran “el Ministerio de Educación, UTE, OSE” y no Interior. Dijo, además, como consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País, que la disposición otorgaría más herramientas a la Policía a la hora de dar seguridad a 187 clubes cannábicos registrados hoy en el país, luego de varios casos de robos.

“Deberíamos conocer, por lo menos, en qué departamento y en qué direcciones están, para saber dónde no tenemos que entrar”, remarcó Heber. El ministro también se refirió a uno de los temores de Radío -acerca de que se pudiera solicitar que efectivos hicieran vigilancia de los clubes- y aseguró: “Miren, tengo tan pocas vacantes y tan pocos autos que no voy a disponer de ningún policía parado en un club legal”.