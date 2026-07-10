Vuelco de la zorra de un camión generó demoras y enlentecimiento del tránsito de salida de Montevideo

Policía Caminera informó este viernes sobre una congestión en la senda de salida de los accesos a Montevideo, a la altura del km 4,500, donde volcó la zorra de un camión.

De acuerdo a un reporte de la dependencia policial, el vuelco se dio sobre las 16:20 horas tras un siniestro de tránsito donde no se registraron lesionados.

La zorra volcó sobre su lateral izquierdo en el carril rápido, generando que se enlenteciera el tránsito de salida de la zona. Se desconoce qué fue lo que ocasionó el siniestro.

La circulación permanece liberada a solo una senda.

Noche trágica en las rutas: cuatro muertos, entre ellos un niño

Una trágica noche se vivió en las rutas nacionales. Policía Caminera informó de dos siniestros de tránsito de consecuencias fatales: en uno murió un niño de cinco años y en otro fallecieron tres personas tras ser embestidas por un auto conducido por un hombre alcoholizado.

Niño de cinco años murió atropellado

El primero de estos siniestros ocurrió sobre las 20:00 en el kilómetro 46,800 de la ruta 1, en el departamento de San José. "Por causas que se desconocen, un auto que circulaba por ruta 1 de este a oeste embistió a un peatón que pretendía cruzar dicha ruta de norte a sur", dice el parte policial. El peatón era un niño de cinco años que murió en el lugar. La conductora del auto, una mujer de 46 años, resultó ilesa y el resultado de la espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo, es decir, sin alcohol en sangre. Caminera no aclaró en qué circunstancias el niño quiso cruzar la carretera, por ejemplo si iba solo o acompañado.

Móvil de Policía Caminera.

Tres muertos tras choque con conductor alcoholizado

El otro siniestro ocurrió minutos más tarde, sobre las 21:00, a la altura del kilómetro 24,900 de la ruta 6, en el departamento de Canelones. Un auto iba por ruta 6 de oeste a este y fue impactado de costado por otro auto que intentaba cruzar la ruta. A causa de este choque, el auto que iba por la carretera impactó frontalmente contra un ómnibus. Los tres ocupantes que iban en ese auto murieron en el lugar: el conductor, de 28 años, y dos acompañantes también varones de 20 y 25.

El segundo auto, el que intentó cruzar la ruta, era conducido por un hombre de 56 años a quien se le realizó una espirometría que arrojó un resultado positivo: 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, indicó Caminera.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría y sufrió heridas leves que no ameritaron el traslado a un sanatorio. Los 16 pasajeros resultaron ilesos.