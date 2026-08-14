Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Treinta y Tres: encontraron el cadáver de un hombre tras la bajada del agua en el río Olimar

El descubrimiento se produjo entre arbustos de un predio municipal que habían quedado tapados por la crecida. Trasladaron los restos al Instituto Técnico Forense de Montevideo para pericias.

El País
El País
14/08/2026, 15:11
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Puentes sobre el Rio Olimar Grande
Antiguos puentes sobre el Rio Olimar Grande a la llegada a la ciudad de Treinta y Tres.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Policías del departamento de Treinta y Tres hallaron sobre el mediodía de este viernes restos humanos ubicados en predios municipales cercanos al cruce de las rutas 8 y 19, próximo a la costa del río Olimar.

Según informó la Jefatura de Policía local, los restos fueron encontrados entre malezas y arbustos de la zona. Durante los últimos días, ese sector había estado cubierto por las aguas tras la crecida del río.

Hallaron a un hombre gravemente quemado en el patio de su casa en Treinta y Tres; investigan lo ocurrido

Luego de que fueran retirados, las autoridades constataron que los restos —que se encontraban en un avanzado estado de descomposición—correspondían a un hombre mayor de edad.

Río Olimar. Foto: Néstor Araújo.
Río Olimar.
Foto: Archivo El País.

En el caso intervino la Fiscalía Departamental de 1er. Turno, Policía Científica y un médico forense. En ese sentido, los restos serán trasladados al Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo para que se le realicen estudios.

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en la bahía del Cerro

Paralelamente, autoridades policiales se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo el pasado jueves en la costa de la bahía del barrio Cerro de Montevideo, a la altura de las calles Egipto y Holanda. Los efectivos constataron que se trataba de un hombre sin identificar y que se encontraba flotando boca abajo.

Zona cercana a donde apareció el cuerpo.
Zona cercana a donde apareció el cuerpo.
Foto: captura Google Maps.

Según informó Prefectura, el hombre —que hace un semana había sido denunciado como desaparecido—sería un ciudadano indonesio que era tripulante de un buque que se encuentra en el puerto de Montevideo.

El cuerpo fue identificado por el capitán de la embarcación y hay indicios de que haya fallecido por ahogamiento. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias de la muerte del ciudadano indonesio.

Personal de Prefectura en Piedras del Chileno
Personal de Prefectura.
Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Peón rural murió en Cerro Largo tras ser alcanzado por un rayo; hubo desplazados y destrozos en varias zonas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Treinta y Tres

Te puede interesar