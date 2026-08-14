Treinta y Tres: encontraron el cadáver de un hombre tras la bajada del agua en el río Olimar

Policías del departamento de Treinta y Tres hallaron sobre el mediodía de este viernes restos humanos ubicados en predios municipales cercanos al cruce de las rutas 8 y 19, próximo a la costa del río Olimar.

Según informó la Jefatura de Policía local, los restos fueron encontrados entre malezas y arbustos de la zona. Durante los últimos días, ese sector había estado cubierto por las aguas tras la crecida del río.

Luego de que fueran retirados, las autoridades constataron que los restos —que se encontraban en un avanzado estado de descomposición—correspondían a un hombre mayor de edad.

Río Olimar. Foto: Archivo El País.

En el caso intervino la Fiscalía Departamental de 1er. Turno, Policía Científica y un médico forense. En ese sentido, los restos serán trasladados al Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo para que se le realicen estudios.

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en la bahía del Cerro

Paralelamente, autoridades policiales se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo el pasado jueves en la costa de la bahía del barrio Cerro de Montevideo, a la altura de las calles Egipto y Holanda. Los efectivos constataron que se trataba de un hombre sin identificar y que se encontraba flotando boca abajo.

Zona cercana a donde apareció el cuerpo. Foto: captura Google Maps.

Según informó Prefectura, el hombre —que hace un semana había sido denunciado como desaparecido—sería un ciudadano indonesio que era tripulante de un buque que se encuentra en el puerto de Montevideo.

El cuerpo fue identificado por el capitán de la embarcación y hay indicios de que haya fallecido por ahogamiento. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias de la muerte del ciudadano indonesio.