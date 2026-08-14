Trabajador de 28 años está grave tras quedar atrapado entre un muro y un camión en Nuevo París

Un trabajador de una empresa de residuos sufrió un accidente laboral grave en la mañana de este viernes en el barrio Nuevo París, calles Lascano esquina Timote, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó el Ministerio de Trabajo (MTSS) a El País.

El joven, de 28 años, estaba en la entrada de una vivienda y detrás de un camión dando indicaciones a otros dos compañeros. Debían retirar un elevador que quedó trancado en un pasillo, atándolo con una cuerda al camión.

Según el relato del conductor del camión, que detalló Telemundo (Canal 12), al quitar el freno de mano el camión retrocedió y terminó aplastando al trabajador contra una viga de hormigón.

Tras el llamado al 911, debió ser trasladado en estado grave con varias fracturas al Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE)

En el lugar trabajó Policía Científica y efectivos de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo de la Zona 4. Fiscalía de Flagrancia investigará las responsabilidades del hecho.

En tanto, fuentes de la Inspección General de Trabajo dijeron a El País que también investigarán el accidente que sufrió el hombre en horas laborales.

También se conoció que esa dirección de la cartera de Trabajo decidió presentar en Fiscalía una denuncia por el caso del trabajador rural que fue alcanzado por un rayo en Cerro Largo el pasado jueves 6 de agosto.