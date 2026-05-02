Siniestro fatal en el barrio Peñarol: joven falleció luego de chocar con su moto y caer al pavimento

Un joven de 29 años falleció este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito el viernes por la tarde en el barrio Peñarol y quedar en estado grave, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Montevideo.

El accidente tuvo lugar en la intersección entre Máximo Santos y Coronel Raíz. Dos motos que circulaban en el mismo sentido chocaron entre sí y cayeron al pavimento; uno de los conductores fue diagnosticado con un "traumatismo grave" y trasladado a un centro de salud, donde falleció horas después. La otra persona involucrada recibió asistencia por un "trauma leve" y fue dada de alta en el lugar.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de Flagrancia de 11° Turno, que dispuso el relevamiento de cámaras y testigos, pericia por parte de Policía Científica, toma de actas y espirometría para los conductores. Luego de confirmarse el fallecimiento de uno de los involucrados en el accidente, la investigación continúa bajo la órbita de Fiscalía.