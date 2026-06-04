Siniestro de tránsito fatal en Montevideo: joven de 25 años murió tras choque en el barrio La Teja

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este jueves sobre el fallecimiento de un joven de 25 años tras un siniestro de tránsito que involucró un choque entre dos vehículos en la esquina de Berinduague y Rivera Indarte, en el barrio La Teja.

Según información recabada por la dependencia policial, efectivos concurrieron al cruce tras una comunicación del Centro de Comando Unificado (CCU), y fue allí que constataron a los dos vehículos involucrados en el siniestro.

Uno de los conductores se encontraba atrapado en el interior de su vehículo, por lo que se pidió a Bomberos que se trasladaran al lugar, así como también una ambulancia. Luego de las tareas de rescate y asistencia médica, se constató la muerte del joven de 25 años.

En tanto, el otro conductor involucrado en el accidente manifestó tener dolores corporales, siendo trasladado a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que preservó la escena y realizó registros fílmicos, así como declaraciones testimoniales.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 7.º Turno.

Siniestro en Parque Rodó: taxi cruzó en rojo y chocó contra un auto y una camioneta

Un siniestro de tránsito múltiple ocurrió el pasado martes a primera hora en el cruce entre las calles Blanes y Canelones, en Parque Rodó (Montevideo) y como consecuencia el tránsito estuvo levemente demorado en la zona.

Según información primaria de la policía consignada por Subrayado (Canal 10), un taxi cruzó con luz roja y embistió a un auto, luego despistó y chocó contra una camioneta que estaba estacionada.

Taxi chocó contra un auto y una camioneta en Parque Rodó Foto: Leonardo Mainé/El País

El taxi quedó a escasos metros de chocar contra un comercio ubicado en la esquina citada.

No hubo lesionados de gravedad. La conductora del primer auto chocado tuvo lesiones leves que fueron atendidas en el lugar.