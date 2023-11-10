Redacción El País

La Policía Científica trabajó durante la noche del jueves en la casa del exnovio de Mariana Rivero, quien confesó haber asesinado a la joven el pasado 20 de octubre.

Los agentes buscaban rastros de sangre en la escena del crimen y el lugar donde fue diseccionado el cuerpo.

La pericia policial se desarrolló durante la noche puesto que requería hacer pruebas con luminol, un compuesto químico que exhibe quimioluminiscencia y que permite detectar manchas de sangre. Este trabajo debe hacerse en oscuridad para que la reacción de la sangre al químico pueda apreciarse con claridad.

El pasado miércoles el hombre, de 23 años, confirmó ser el autor del crimen y mostró a la Policía el lugar en el que se había deshecho de los restos de la joven. Este jueves la fiscal del caso, Valentina Sánchez, realizó el control de detención y durante la jornada de este viernes formalizará la investigación.

Dado que la fiscal dispone de 48 horas desde la detención del sospechoso para imputarle o no cargos, era fundamental que se realizaran las pericias policiales y la pericia psicológica del confeso femicida.

El abogado de la familia de Mariana, Ignacio Durán, detalló este jueves que a familia había instado a la joven a presentar una denuncia contra su novio, porque este "se había creado perfiles falsos en las redes sociales para seguirla". La relación era de "acoso constante y persecución", aseguró Durán en diálogo con Telemundo (Canal 12).

La familia pidió al abogado que busque "la pena máxima" para el exnovio de Mariana, que podría alcanzar los 30 años de prisión. "Quieren dar una señal a la sociedad, no puede ser que una chica no pueda terminar un vínculo de forma sana", expresó el abogado.